ديلي ميل: كونتي قد يرحل عن توتنام.. والأقرب لخلافته

الإثنين، 16 يناير 2023 - 22:46

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي مدرب برشلونة

أصبحت وظيفة أنطونيو كونتي مدرب توتنام غير مضمونة مع الفريق الإنجليزي وفقا لصحيفة ديلي ميل.

دانييل ليفي رئيس توتنام غير راضي عن نتائج الفريق حتى الآن وأصبح يفكر بشكل جدي في التغيير.

وينتهي تعاقد كونتي مع توتنام بنهاية الموسم الحالي ويتواجد في العقد بند يسمح لتمديده لموسم إضافي، ولكن إدارة النادي حاليا تفكر في إنهاء العقد في الصيف المقبل.

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وتخشى الإدارة أن يفشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا بسبب مستوى الفريق الحالي.

كونتي أيضا كان قد تحدث في أكثر من مناسبة عن عدم رضاه عن تدعيمات الفريق ورغبته في تدعيم الفريق بشكل أقوى يناسب طموحاته.

وفقا لديلي ميل فإن رحيل كونتي قد ينفذ في حال تعارضت أفكار الإدارة مع أفكاره.

ويحتل توتنام حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحبة المركز الرابع.

توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق من ضمن المرشحين لخلافة كونتي حال رحيله وفقا لديلي ميل.

ماوريسيو بوتشيتينو أيضا مدرب توتنام الأسبق هو من المرشحين للعودة لتدريب الفريق.

ويتولى كونتي تدريب توتنام منذ شهر نوفمبر 2021.

وقاد كونتي الفريق في 63 مباراة حقق خلالهم الفوز في 35 وتعادل في 10 وخسر 18 مباراة.

أنتونيو كونتي توتنام دانييل ليفي
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