مؤتمر باتشيكو: لم نحقق الفوز على الزمالك اليوم.. بل منذ أن وصلت إلى بيراميدز

عبر جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز عن إعجابه بأداء لاعبي فريقه أمام الزمالك بعد الفوز والتأهل لنهائي كأس مصر.

وفاز بيراميدز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ليتأهل لنصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022. (طالع التفاصيل)

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي: "قبل المباراة طلبت من لاعبي بيراميدز مراقبة حسام عبد المجيد في الكرات العرضية، والزمالك كان يسجل مبكرا في بيراميدز، ولكن للأسف نفس الغلطات تكررت مرة أخرى".

وأضاف "كنا نفكر ماذا سنفعل بعد هدف الزمالك وكيف سنتعادل، ولكن تعرض علي جبر للطرد والأمور أصبحت أصعب".

وواصل "كان يجب أن نلعب بتوازن أكبر في الملعب حتى نستطيع التغلب على النقص العددي ولذلك كنت أريد لاعب سريع جدا في الهجوم وقادر على العودة للدفاع ولكن كل ذلك "كلام سهل" على الورق، لأن الأبطال هم اللاعبين الذي لعبوا بروح عالية وأنا أحترمهم جدا وأبارك لهم الفوز".

وأكمل "اللاعبون قدموا أداء ممتاز وكانوا يرغبون في تسديد ركلات الترجيح بكل ثقة وروح عالية".

وأردف "لم نحقق الفوز على الزمالك اليوم، ولكن منذ أن وصلت إلى هنا وبدأت العمل مع هذه المجموعة من اللاعبين".

وتولى باتشيكو تدريب بيراميدز خلفا لليوناني تاكيس جونياس ليحقق الانتصار أمام غزل المحلة قبل أن يتعادل مع فيوتشر ثم يفوز على الزمالك بركلات الترجيح اليوم الاثنين.

وأتم تصريحاته "عبد الله السعيد لاعب مهم جدا وأحترمه وسيظل دائما مع بيراميدز".

وغادر عبد الله السعيد المباراة بعد 16 دقيقة فقط تاركا مكانه لأسامة جلال لتعويض النقص العددي بع طرد علي جبر.

ويلعب بيراميدز مع الفائز من الأهلي وسموحة في المباراة النهائية.