أحمد الشناوي يكشف كيف تصدى لركلة الترجيح أمام زيزو

الإثنين، 16 يناير 2023 - 21:52

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - أحمد زيزو

كشف أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز عن مشاركته أمام الزمالك في كأس مصر وهو يشعر بالآلام في ركبته.

وفاز بيراميدز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ليتأهل لنصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022. (طالع التفاصيل)

وتصدى أحمد الشناوي خلال المباراة لركلتي ترجيح أمام أحمد مصطفى "زيزو" وشيكابالا.

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وقال الشناوي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعبون أثبتوا أنهم يريدون تحقيق الإنجاز لنادي بيراميدز والفوز ببطولة".

وأضاف "شعرت أثناء الإحماء ببعض الآلام في الركبة وحصلت على مسكن من أجل المشاركة".

وأوضح "لم أتوقع كيف سيسدد زيزو ركلة الجزاء والتصدي لها كان رد فعل تلقائي".

وواصل "أبارك لـ عبد الله السعيد وعلي جبر بعد الفوز لأنهم غادروا الملعب مبكرا لظروف المباراة".

وأتم تصريحاته "سنركز على الدوري لأننا نريد تحقيق نتائج أفضل في الفترة المقبلة".

الزمالك بيراميدز أحمد الشناوي
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