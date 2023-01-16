ريتشارليسون: ما فعله رامسديل عدم احترام.. وأعتذر لـ مارتينيلي

قدم ريتشارليسون لاعب توتنام اعتذاره لـ جابرييل مارتنيلي لاعب أرسنال بعد أحداث دربي شمال لندن.

وشدد ريتشارليسون على أنه من "عدم الاحترام" احتفال أرون رامسديل أمام جماهير توتنام.

وقال ريتشارليسون في تصريحات نشرتها ESPN البرازيلية: "أود أن أعتذر لمارتينيلي، لقد أخبرته أنه كان "يغوص" كثيرًا، لذلك لم أصافحه".

وأضاف "ما لم يعجبني حقًا هو أن حارسهم (رامسديل) احتفل أمام جماهيرنا. إنه عدم احترام. يجب أن يذهب ويحتفل مع جماهيره".

وتابع "لقد حاولنا بذل قصارى جهدنا، لكن علينا احترام الفرق الأخرى".

وأتم "رامسديل افتقر إلى الاحترام، وذهبت إليه لتوجيه الاتهام".

وخسر توتنام بهدفين مقابل لا شيء أمام أرسنال في مباراة دربي شمال لندن التي جمعتهما أمس الأحد ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

وجرى حديثا محتدما بين رامسديل وريتشارليسون قبل دقائق من نهاية المباراة على خلفية احتفال حارس أرسنال أمام جماهير توتنام.

وتبع ذلك اعتداء من أحد مشجعي توتنام على حارس أرسنال قبل أن يسيطر الأمن على الوضع ويتدخل لاعبو الفريقين لإنهاء الأمر.

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة 47 في الصدارة، وتوقف رصيد توتنام عند 33 نقطة في المركز الخامس.

ويستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد الجولة المقبلة في مباراة حاسمة خلال مشوار المدفعجية لاستعادة لقب الدوري المفقود منذ 2004.