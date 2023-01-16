ريتشارليسون: ما فعله رامسديل عدم احترام.. وأعتذر لـ مارتينيلي

الإثنين، 16 يناير 2023 - 21:24

كتب : FilGoal

أرون رامسديل حارس مرمى أرسنال أمام توتنام

قدم ريتشارليسون لاعب توتنام اعتذاره لـ جابرييل مارتنيلي لاعب أرسنال بعد أحداث دربي شمال لندن.

وشدد ريتشارليسون على أنه من "عدم الاحترام" احتفال أرون رامسديل أمام جماهير توتنام.

وقال ريتشارليسون في تصريحات نشرتها ESPN البرازيلية: "أود أن أعتذر لمارتينيلي، لقد أخبرته أنه كان "يغوص" كثيرًا، لذلك لم أصافحه".

أخبار متعلقة:
ساليبا يتوعد مانشستر يونايتد.. وأنباء سارة بشأن التجديد مع أرسنال توتنام يتوعد مشجعه المعتدي على حارس أرسنال بالحرمان من دخول ملعبه كونتي: أظهرنا رغبة كبيرة أمام أرسنال.. أصبحوا مثل مانشستر سيتي الآن أرسنال يعير حارسه الشاب إلى عملاق الدوري النمساوي

وأضاف "ما لم يعجبني حقًا هو أن حارسهم (رامسديل) احتفل أمام جماهيرنا. إنه عدم احترام. يجب أن يذهب ويحتفل مع جماهيره".

وتابع "لقد حاولنا بذل قصارى جهدنا، لكن علينا احترام الفرق الأخرى".

وأتم "رامسديل افتقر إلى الاحترام، وذهبت إليه لتوجيه الاتهام".

وخسر توتنام بهدفين مقابل لا شيء أمام أرسنال في مباراة دربي شمال لندن التي جمعتهما أمس الأحد ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

وجرى حديثا محتدما بين رامسديل وريتشارليسون قبل دقائق من نهاية المباراة على خلفية احتفال حارس أرسنال أمام جماهير توتنام.

وتبع ذلك اعتداء من أحد مشجعي توتنام على حارس أرسنال قبل أن يسيطر الأمن على الوضع ويتدخل لاعبو الفريقين لإنهاء الأمر.

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة 47 في الصدارة، وتوقف رصيد توتنام عند 33 نقطة في المركز الخامس.

ويستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد الجولة المقبلة في مباراة حاسمة خلال مشوار المدفعجية لاستعادة لقب الدوري المفقود منذ 2004.

أرسنال الدوري الإنجليزي رامسديل ربتشاليسون
نرشح لكم
ديلي ميل: كونتي قد يرحل عن توتنام.. والأقرب لخلافته مورينيو ينتقد مسؤولي تشيلسي على خلفية صفقة مودريك ساليبا يتوعد مانشستر يونايتد.. وأنباء سارة بشأن التجديد مع أرسنال هل سيقوم ليفربول بتعاقدات جديدة؟ كلوب يجيب ديلي ميل: مالكو ليفربول يعطون أولية بيع النادي لتحالف قطري الثالث في التاريخ.. أستون فيلا يضم الكولومبي دوران كلوب ينفي غياب نونيز لفترة طويلة.. ويتحدث عن إمكانية ضم لاعبين جدد محرز وهالاند: هذا اللاعب يمكنه خلافة جوارديولا
أخر الأخبار
ذا أثليتك: تمت.. سارابيا إلى ولفرهامبتون وموعد الكشف الطبي 2 دقيقة | ميركاتو
دودو الجباس: طرد علي جبر حفز لاعبي بيراميدز للفوز على الزمالك 4 دقيقة | الكرة المصرية
القيعي: بشكتاش متمسك بـ موليكا والأهلي ينتظر.. والمهاجم سيأتي بتضحية مالية كبيرة 16 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - عبد المقصود يرحل عن الجهاز الفني لـ الزمالك.. والأقرب لخلافته 19 دقيقة | الكرة المصرية
هاني سعيد: بيراميدز سيفوز على أي فريق إذا أدى اللاعبين مثل مباراة الزمالك 24 دقيقة | الكرة المصرية
ديلي ميل: كونتي قد يرحل عن توتنام.. والأقرب لخلافته ساعة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: أرسنال يزاحم تشيلسي للتعاقد مع رايس ساعة | ميركاتو
كرة سلة - الأهلي والاتحاد دون هزيمة في ست مباريات.. وخسارة ثانية على التوالي للزمالك ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر