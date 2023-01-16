منافس الأهلي - الهلال يعلن عودة صانع ألعابه بعد الرحيل عن المريخ

الإثنين، 16 يناير 2023 - 20:38

كتب : FilGoal

عماد الصيني - الهلال السوداني

أعلن الهلال السوداني عودة عماد الدين صلاح "الصيني" في سوق الانتقالات الشتوية بعد فسخ تعاقده مع المريخ.

وذكر الهلال أنه تعاقد مع عماد الصيني لمدة ثلاث سنوات، أي حتى 2025.

وكان عماد رحل عن الهلال صيف 2017 إلى الأهلي السوداني في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده.

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وانضم الصيني بعد ذلك إلى المريخ السوداني في صيف 2019.

وشهد عودة الصيني إلى الهلال أزمة محتدمة، إذ كان يمتلك عقدا مع المريخ حتى صيف 2024.

وقرر اللاعب فسخ تعاقده مع المريخ من أجل الرحيل إلى الهلال.

وصنع الصيني هدفا وحيدا مع المريخ في دوري أبطال إفريفيا الماضي أمام الأهلي المصري.

وفاز حينها الأهلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وخاض عماد بشكل عام مع المريخ 8 مباريات في دوري أبطال إفريقيا.

ويقع الهلال السوداني مع الأهلي ضمن المجموعة الثانية في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا رفقة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.

ويواجه الهلال نظيره الأهلي ذهابا في السودان بين 17 أو 18 فبراير المقبل.

وستكون مباراة الإياب بين 31 مارس والأول من أبريل في مصر.

وتبدأ مباريات مرحلة المجموعات يوم 10 فبراير المقبل، وتنتهي يوم 1 أبريل.

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