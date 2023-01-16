مورينيو ينتقد مسؤولي تشيلسي على خلفية صفقة مودريك

انتقد جوزيه مورينيو مدرب روما قوة إدارة تشيلسي الشرائية على خلفية التعاقد مع الأوكراني ميخايلو مودريك.

ميخايلو مودريك النادي : تشيلسي تشيلسي

وتعاقد تشيلسي مع مودريك قادما من شاختار دونتسك بحوالي 100 مليون يورو بحسب التقارير.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على روما: "تعاقدات جديدة؟ لا أتوقع وصول أي لاعب في سوق الانتقالات الحالي، نحن لسنا تشيلسي نستطيع شراء مودريك بـ 100 مليون يورو".

وأضاف "إدارة روما كانت صادقة ومباشرة معي، وقالت لي أشياء لا يحب المدرب سماعها. يرغب المدربون دائما بمعرفة أنه لدينا الكثير من المال ويمكننا شراء عدد من اللاعبين وبناء فريق رائع".

وتابع "هذا هو حلم كل مدرب، لقد عملت في أندية يملكون أموالا لامحدودة. هناك أندية يعملون في الوقت الحالي بهذا الشكل لكن ليس نحن، لذلك أنا أبذل قصارى جهدي ونعمل بما نمتلكه".

ويحتل روما المركز السابع برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري الإيطالي.

وفاز روما أمس الأحد على فيرونتينا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

مسلسل مودريك

مودريك وقع على عقد مع تشيلسي مدته 8 سنوات ونصف، أي حتى صيف 2030.

وارتبط اسم مودريك بالانضمام إلى أرسنال حتى الرمق الأخير، بل ذكرت صحيفة "جارديان" بين مصادر أخرى أن اللاعب اقترب بالفعل من التوقيع مع أرسنال قبل يومين.

لكن تشيلسي -غريم أرسنال- دخل في الصفقة في آخر لحظة، وقدّم عرضًا أكبر لـ شاختار.

التقارير ذكرت بعدها أن رغبة اللاعب كانت الانضمام إلى أرسنال وليس تشيلسي، لتبذل إدارة شاختار جهدا إضافيا في إقناعه بارتداء قميص البلوز.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 28 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.