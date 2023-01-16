مورينيو ينتقد مسؤولي تشيلسي على خلفية صفقة مودريك

الإثنين، 16 يناير 2023 - 20:14

كتب : FilGoal

ميخايلو مودريك - تشيلسي

انتقد جوزيه مورينيو مدرب روما قوة إدارة تشيلسي الشرائية على خلفية التعاقد مع الأوكراني ميخايلو مودريك.

وتعاقد تشيلسي مع مودريك قادما من شاختار دونتسك بحوالي 100 مليون يورو بحسب التقارير.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على روما: "تعاقدات جديدة؟ لا أتوقع وصول أي لاعب في سوق الانتقالات الحالي، نحن لسنا تشيلسي نستطيع شراء مودريك بـ 100 مليون يورو".

أخبار متعلقة:
مدير لايبزيج يؤكد انتقال مهاجمه إلى تشيلسي تشيلسي يستعيد الانتصارات برأسية هافرتز أمام كريستال بالاس.. ونيوكاسل يرتقي للمركز الثالث بجلسة تصوير "حزينة".. تشيلسي يضم مودريك لـ 8 سنوات ونصف انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) كريستال.. فوز الأزرق

وأضاف "إدارة روما كانت صادقة ومباشرة معي، وقالت لي أشياء لا يحب المدرب سماعها. يرغب المدربون دائما بمعرفة أنه لدينا الكثير من المال ويمكننا شراء عدد من اللاعبين وبناء فريق رائع".

وتابع "هذا هو حلم كل مدرب، لقد عملت في أندية يملكون أموالا لامحدودة. هناك أندية يعملون في الوقت الحالي بهذا الشكل لكن ليس نحن، لذلك أنا أبذل قصارى جهدي ونعمل بما نمتلكه".

ويحتل روما المركز السابع برصيد 34 نقطة في ترتيب الدوري الإيطالي.

وفاز روما أمس الأحد على فيرونتينا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

مسلسل مودريك

مودريك وقع على عقد مع تشيلسي مدته 8 سنوات ونصف، أي حتى صيف 2030.

وارتبط اسم مودريك بالانضمام إلى أرسنال حتى الرمق الأخير، بل ذكرت صحيفة "جارديان" بين مصادر أخرى أن اللاعب اقترب بالفعل من التوقيع مع أرسنال قبل يومين.

لكن تشيلسي -غريم أرسنال- دخل في الصفقة في آخر لحظة، وقدّم عرضًا أكبر لـ شاختار.

التقارير ذكرت بعدها أن رغبة اللاعب كانت الانضمام إلى أرسنال وليس تشيلسي، لتبذل إدارة شاختار جهدا إضافيا في إقناعه بارتداء قميص البلوز.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 28 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

مورينيو تشيلسي الدوري الإنجليزي روما
نرشح لكم
ساليبا يتوعد مانشستر يونايتد.. وأنباء سارة بشأن التجديد مع أرسنال هل سيقوم ليفربول بتعاقدات جديدة؟ كلوب يجيب ديلي ميل: مالكو ليفربول يعطون أولية بيع النادي لتحالف قطري الثالث في التاريخ.. أستون فيلا يضم الكولومبي دوران كلوب ينفي غياب نونيز لفترة طويلة.. ويتحدث عن إمكانية ضم لاعبين جدد محرز وهالاند: هذا اللاعب يمكنه خلافة جوارديولا توتنام يتوعد مشجعه المعتدي على حارس أرسنال بالحرمان من دخول ملعبه كونتي: أظهرنا رغبة كبيرة أمام أرسنال.. أصبحوا مثل مانشستر سيتي الآن
أخر الأخبار
لأول مرة منذ 19 عاما بركلات الترجيح.. الزمالك يودع كأس مصر أمام بيراميدز 47 ثاتيه | الكرة المصرية
منافس الأهلي - الهلال يعلن عودة صانع ألعابه بعد الرحيل عن المريخ 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
مورينيو ينتقد مسؤولي تشيلسي على خلفية صفقة مودريك 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - محاضرة من كولر قبل مواجهة سموحة.. تقسيمة قوية وتدريبات خاصة للحراس ساعة | الكرة المصرية
أمام الزمالك - رمضان يواصل مساهماته مع بيراميدز.. والكرتي يعود للتسجيل ساعة | الكرة المصرية
وكيل ديباي يكشف حقيقة انتقاله المحتمل إلى إنتر ساعة | ميركاتو
مباشر نصف نهائي خليجي 25 - البحرين (0) - (1) عمان.. جوول راائع 2 ساعة | الوطن العربي
للمرة الأولى.. طارق حامد في التشكيل المثالي للجولة 13 من الدوري السعودي 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر