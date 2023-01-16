وكيل ديباي يكشف حقيقة انتقاله المحتمل إلى إنتر

الإثنين، 16 يناير 2023 - 19:26

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي

أوضح سبيستيان ليدور وكيل ممفيس ديباي حقيقة الانتقال المحتمل إلى إنتر في سوق الانتقالات الشتوية.

ونفى وكيل ديباي عبر فابرزيو رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات وجود مفاوضات من جانب لاعبه ومسؤولو إنتر.

وقال ليدور لـ فابريزيو: "لا وجود للمفاوضات بين ديباي وإنتر. أنفي جميع تلك الشائعات".

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وأضاف "لا يوجد ارتباط بين ديباي وإنتر. ولا مجال لحدوث مفاوضات".

وكشفت صحيفة سبورت عن وجود محادثات حول صفقة تبادلية بين برشلونة وإنتر: مارسيلو بروزوفيتش مقابل ممفيس ديباي.

ويرغب إنتر ميلان في ضم مهاجم جديد ليلعب بجانب روميلو لوكاكو وإدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز ولذلك قد يكون خيار ديباي أحد الحلول الجيدة.

ومن جانب برشلونة، فإن النادي يبحث عن خروج ديباي من الفريق بعد الخروج من حسابات تشافي.

ولم يشارك ديباي مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي إلا في 4 مباريات فقط وخلالهم سجل هدفا واحد.

ديباي يجذب انتباه بعض الأندية الأخرى أيضا مثل أتليتكو مدريد الذي يريد تعويض رحيل جواو فيليكس الذي انضم لـ تشيلسي.

وينتهي تعاقد ديباي مع برشلونة الصيف المقبل، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ في الوقت الحالي.

ويعتلي برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ديباي برشلونة الدوري الإسباني
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