ساليبا يتوعد مانشستر يونايتد.. وأنباء سارة بشأن التجديد مع أرسنال

الإثنين، 16 يناير 2023 - 18:38

كتب : FilGoal

أرسنال - برينتفورد - ويليام ساليبا

زفّ وليام ساليبا لاعب أرسنال أنباءً سعيدة بشأن تجديد التعاقد مع النادي في الفترة المقبلة.

ويرتبط ساليبا بعقدٍ مع أرسنال مستمر حتى صيف 2024.

وقال ساليبا عقب المباراة في تصريحات نشرتها ذا أثليتك: "تجديد التعاقد؟ النادي يتحدث معي ومع وكيل أعمالي، أنا سعيد للغاية هنا".

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وأضاف "الذي أركز عليه في الوقت الحالي هو لعب كرة القدم والتحسن".

وتابع "مواجهة مانشستر يونايتد؟ نعلم أننا أمام مباراة كبيرة للغاية ونعلم كذلك أنهم سبق وهزمونا".

وواصل "أنهم الفريق الوحيد الذي هزمنا الموسم الحالي وعلينا الرد على ذلك".

وأتم "سنستعد بشكل جيد لمواجهتهم وآمل أن نفوز أمام جماهيرنا".

وشارك المدافع الفرنسي الموسم الحالي مع أرسنال في 26 مباراة، نجح خلالها في تسجيل هدفا وصناعة 2 آخرين.

ويعتلي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ونقطة عن نيوكاسل ومانشستر يونايتد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

ويستعد أرسنال لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب الإمارات الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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