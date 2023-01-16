هل سيقوم ليفربول بتعاقدات جديدة؟ كلوب يجيب

الإثنين، 16 يناير 2023 - 18:18

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول أمام مانشستر سيتي

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول موقف الفريق من إجراء المزيد من التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية.

وقام ليفربول هذا الشتاء بتعاقد وحيد، إذ ضم الهولندي كودي جاكبو قادما من بي إس آيندهوفن.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "القيام بتعاقدات في الشتاء؟ إذا كان هذا هو الحل المتاح والقابل للتنفيذ، كنا فعلناه بالفعل. نحن لدينا الفريق لكن الأداء ضعيف".

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وأضاف "أنظر للموضوع من الخارج، ليس بسبب أننا عنيدون ونعتقد "سنكمل بهؤلاء اللاعبين حتى عام 2025"، ليس هذا ما نفعله".

وتابع "فريقنا ليس صغيرا، إنه فقط ليس لدينا لاعبين متاحين. هل هذه اللحظة المناسبة للتعزيز؟ لا أظن ذلك، لا يمكنني تغيير الإجابة كل أسبوع لأن الوضع لن يتغير حتى إذا استمرينا في الخسارة".

وواصل "لا يمكنني الجلوس هنا وإلقاء اللوم على الجميع. إنها مسؤوليتي، وهذا هو شاغلي الأول".

وأردف "سيكون من غير المسؤول مني أن أقول لجميع اللاعبين الذين لعبوا أمام برايتون، لقد جعلتونا في هذا الموقف الآن أخرجونا منه".

وأتم "لكن التشكيل بحاجة للتغيير، والفوز لا ينبغي أن يكون بهذه الصعوبة، علينا أن نكون أكثر إحكاما، علينا الدفاع بشكل أفضل والعودة إلى تطبيق الأساسيات ومنها سنتخذ خطوة في الإصلاح. كل النجاح في كرة القدم يبدأ بالدفاع القوي وهذا ما يتعين علينا القيام به مرة أخرى ".

ويحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 28 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ليفربول الموسم الحالي 6 مباريات من أصل 18 مباراة لعبت وتعادل أربع، فيما حقق الفوز في 8.

ويستعد ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون خارج ملعبه غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

ليفربول ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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