ديلي ميل: مالكو ليفربول يعطون أولية بيع النادي لتحالف قطري

يعطي مالكو ليفربول الأولية إلى تحالف قطري بشأن صفقة الاستحواذ على النادي، حسب ديلي ميل البريطانية.

قبل شهر، أعلنت مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي رغبتها في بيع أصول الفريق الإنجليزي.

وذكر تقرير ديلي ميل أن التحالف القطري يسعى بجدية من أجل شراء ليفربول بمبلغ 4 مليار جنيه استيرليني.

وحال تم الاستحواذ، فسيكون بيع ليفربول هي أغلى عملية استحواذ تمت في تاريخ أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ اتخاذ قرار البيع، تلقى مالكو ليفربول أكثر من عرض لبيع النادي، أبرزهم تحالف قطري سعودي.

وبحسب ديلي ميل، فإن التحالف القطري السعودي قدم عرضا مبدئيا بقيمة 3.2 مليار جنيه استرليني لشراء نادي ليفربول.

وتملك مجموعة فينواي الرياضية نادي ليفربول منذ أكتوبر 2010، بعدما اشترت ملكية النادي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

ونشرت ذا أثليتك بيانا من الشركة جاء على النحو التالي:

"كان هناك عدد من التغييرات الأخيرة في ملكية بعض أندية الدوري الإنجليزي وشائعات حول تغييرات في الملكية لأندية أخرى".

"تلقت المجموعة أسئلة متكررة حول رغبتنا في بيع النادي، كما كان هناك الكثير من الاهتمام من أطراف أخرى تسعى إلى أن تملك حصة في النادي".

"قلنا من قبل بأننا سننظر لذلك بموجب الشروط والأحكام عما إذا كان يصب في مصلحة النادي".

"مجموعة فينواي الرياضية ملتزمة تماما بنجاح ليفربول داخل وخارج الملعب".

وحصد ليفربول مع المجموعة العديد من الألقاب، مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة المحترفين والدرع الخيرية.

ويحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 28 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.