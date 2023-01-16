الثالث في التاريخ.. أستون فيلا يضم الكولومبي دوران

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عن تعاقده مع الكولومبي جون دوران قادمًا من تشيكاغو فاير الأمريكي.

ولم يكشف أستون فيلا عن مدة العقد، بينما ذكرت تقارير صحفية أن الصفقة كلّفت إدارة ناصف ساويرس حوالي 22 مليون دولار.

ويشغل دوران مركزي المهاجم والجناح، ويبلغ من العمر 19 عامًا.

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Aston Villa can confirm that an agreement has been reached with Chicago Fire for the permanent transfer of 19-year-old striker, Jhon Durán. — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 16, 2023

وبدأ دوران مسيرته في نادي إنفيجادو الكولومبي، ثم انتقل إلى تشيكاغو فاير في يناير 2022 مقابل مليوني دولار تقريبا.

وخاض دوران 28 مباراة مع تشيكاغو فاير، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6.

ويمتلك دوران 3 مباريات دولية مع منتخب كولومبيا بداية من سبتمبر 2022.

وبات دوران ثاني صفقة شتوية لكتيبة المدرب أوناي إيمري، بعد الظهير الأيسر أليكس مورينو القادم من ريال بيتيس.

وصار دوران ثالث كولومبي في تاريخ أستون فيلا بعد خوان بابلو آنخل، وكارلوس سانشيز.

ويحتل أستون فيلا المركز 11 في الدوري المصري برصيد 25 نقطة.

ويحل أستون فيلا ضيفًا في المباراة المقبلة على ساوثامبتون يوم السبت.