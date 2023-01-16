الثالث في التاريخ.. أستون فيلا يضم الكولومبي دوران

الإثنين، 16 يناير 2023 - 16:32

كتب : FilGoal

جون دوران

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عن تعاقده مع الكولومبي جون دوران قادمًا من تشيكاغو فاير الأمريكي.

ولم يكشف أستون فيلا عن مدة العقد، بينما ذكرت تقارير صحفية أن الصفقة كلّفت إدارة ناصف ساويرس حوالي 22 مليون دولار.

ويشغل دوران مركزي المهاجم والجناح، ويبلغ من العمر 19 عامًا.

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وبدأ دوران مسيرته في نادي إنفيجادو الكولومبي، ثم انتقل إلى تشيكاغو فاير في يناير 2022 مقابل مليوني دولار تقريبا.

وخاض دوران 28 مباراة مع تشيكاغو فاير، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6.

ويمتلك دوران 3 مباريات دولية مع منتخب كولومبيا بداية من سبتمبر 2022.

وبات دوران ثاني صفقة شتوية لكتيبة المدرب أوناي إيمري، بعد الظهير الأيسر أليكس مورينو القادم من ريال بيتيس.

وصار دوران ثالث كولومبي في تاريخ أستون فيلا بعد خوان بابلو آنخل، وكارلوس سانشيز.

ويحتل أستون فيلا المركز 11 في الدوري المصري برصيد 25 نقطة.

ويحل أستون فيلا ضيفًا في المباراة المقبلة على ساوثامبتون يوم السبت.

أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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