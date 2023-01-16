كلوب ينفي غياب نونيز لفترة طويلة.. ويتحدث عن إمكانية ضم لاعبين جدد

الإثنين، 16 يناير 2023 - 16:06

كتب : FilGoal

داروين نونيز يحتفل بهدفه مع ليفربول أمام ساوثامبتون

نفى يورجن كلوب مدرب ليفربول غياب مهاجمه داروين نونيز لفترة طويلة، وأوضح وجهة نظره في نشاط ناديه في فترة الانتقالات الشتوية.

عدة تقارير أشارت إلى أن نونيز سيغيب لفترة طويلة عن خط هجوم ليفربول الذي يعاني من غيابات عديدة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "داروين قريب جدا من العودة، ولكن اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء سنواجه ولفرهامبتون".

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وعن إمكانية ضم لاعبين جدد في يناير، أوضح "إذا كانت الحلول أمامنا وقابلة للتنفيذ بالطبع، فسنقوم بضم لاعبين جدد يساعدوننا".

وتابع "نبحث في سوق الانتقالات مثل أي فريق، لا نعتقد أننا سنبقى بهؤلاء اللاعبين حتى عام 2050. الأمر دائمًا يتعلق بما يمكننا القيام به".

وصرح الألماني "هل هذه هي اللحظة المناسبة لتعزيز فريقنا؟ لا يمكنني رؤية ذلك".

ويستعد ليفربول لملاقاة ولفرهامبتون في إعادة مباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء، بعد السقوط المدوي أمام برايتون في الدوري يوم السبت.

وأكمل "سنلعب أمام ولفرهامبتون بأفضل تشكيل لدينا. ليس كل اللاعبين الذين لعبوا مباراة برايتون الأخيرة متاحين الآن، ولذلك سنقوم بإجراء تغييرات".

وواصل كلوب "نريد الفوز بالمباراة. نحتاج إلى لاعبين غير منهكين بدنيا".

وأتم "علينا اتخاذ قرارات بشأن التشكيلة، من المنطقي إجراء تغييرات بعد ثلاثة أيام من المباراة الأخيرة ضد برايتون".

المباراة الأولى بين الفريقين انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب أنفيلد قبل أيام.

ليفربول ولفرهامبتون داروين نونيز يورجن كلوب
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