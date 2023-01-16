محرز وهالاند: هذا اللاعب يمكنه خلافة جوارديولا

الإثنين، 16 يناير 2023 - 13:47

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يرى رياض محرز وإيرلينج هالاند لاعبا مانشستر سيتي أن زميلهما إلكاي جوندوجان يمكنه خلافة بيب جوارديولا في تدريب الفريق حين ينتهي مشواره الكروي.

ورد محرز على سؤاله حول اللاعب الذي يمكنه تدريب سيتي في المستقبل قائلا: "جوندوجان بكل تأكيد".

وأضاف هالاند في مقطع مصور: "جوندوجان بنسبة 100% بلا أدنى شك".

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وعاد الجزائري ليقول "ربما يستطيع كيفن دي بروين ذلك أيضا".

وحين طلب من محرز اختيار ميزة من أحد زملائه ليكتسبها اختار قوة هالاند.

بينما اختار النرويجي الشاب اللمسة الأولى للكرة من محرز.

كما وعد لاعب ليستر سيتي السابق بأداء رقصة خاصة في حالة التتويج بدوري أبطال أوروبا.

ولم يسبق لمانشستر سيتي التتويج بدوري الأبطال من قبل.

فقد خسر الفريق السماوي لقب موسم 2020-2021 على يد تشيلسي بالخسارة 0-1 في النهائي.

رياض محرز بيب جوارديولا إيرلينج هالاند إلكاي جوندوجان مانشستر سيتي
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