بعد السقوط بالثمانية.. ساليرنيتانا يقيل مدربه

الإثنين، 16 يناير 2023 - 13:28

كتب : FilGoal

دافيدي نيكولا

أعلن ساليرنيتانا الإيطالي عن إقالة مديره الفني دافيدي نيكولا من منصبه.

وجاءت الإقالة مباشرةً بعد الهزيمة أمام أتالانتا 2-8 في الدوري الإيطالي مساء الأحد.

ولم يفز ساليرنيتانا بأي مباراة منذ 30 أكتوبر الماضي، إذ خاض بعدها 6 مباريات دون أي انتصار.

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وجاءت الضربة القاضية لمسيرة المدرب نيكولا مساء الأحد بالخسارة المدوية أمام أتالانتا، ليتراجع الفريق نحو المركز 16 برصيد 18 نقطة.

وتولى نيكولا المهمة في فبراير من العام الماضي، وقاد الفريق إجمالا في 34 مباراة، فاز في 8 منها، وتعادل 12 مرة، وتلقى 14 هزيمة.

ونجح نيكولا في إنقاذ ساليرنيتانا من الهبوط الموسم الماضي بشكل إعجازي بعد إنهاء المسابقة في المركز 17، بفارق نقطة وحيدة عن كالياري أقرب الهابطين.

وسبق لـ نيكولا تدريب أندية ليفورنو وباري وكروتوني وأودينيزي وجنوى وتورينو.

وتلقى ساليرنيتانا ثاني أكبر خسارة رسمية له في تاريخه، بعد سقوطه أمام أرس إل لابور في دوري القسم الثاني بنتيجة 1-8 موسم 1948\1949.

ويستقبل ساليرنيتانا نظيره نابولي متصدر الترتيب في المباراة المقبلة يوم السبت.

وتقدم أتالانتا في مباراة الوداع بهدف جيريمو بوجا بالهدف الأول لأتالانتا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل بولاي ديا لساليرنيتانا في الدقيقة العاشرة.

وسجل أتالانتا هدفين جديدين خلال ثلاثة دقائق عن طريق أيدمولا لوكمان وجيورجيو سكالفيني.

وأهدر تيون كوبمينيرس ركلة جزاء في الدقيقة الـ 38 قبل أن يتابع الكرة في المرمى.

وأضاف كل من راسموس هولاند ولوكمان الهدفا الخامس والسادس.

وقلص هانس نيكولوسي الفارق لساليرنيتانا في الدقيقة الـ 56.

وسجل إيدرسون الهدف السابع لأتالانتا قبل أن ينهي نادر زورتيا ثمانية أتالانتا في المباراة.

ساليرنيتانا الدوري الإيطالي
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