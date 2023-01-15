لا مزيد من تألق أوتشوا.. أتالانتا يضرب ساليرنيتانا بثمانية أهداف

الأحد، 15 يناير 2023 - 22:02

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان - أتلانتا × ساليرنيتانا

حقق أتالانتا فوزا كبيرا على ساليرنيتانا بثمانية أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

الفوز هو الأكبر في تاريخ أتالانتا بالدوري الإيطالي.

وسكنت شباك جويليرمو أوتشوا 8 أهداف بعد تألقه في أول مباراتين بتصديه لـ 9 تسديدات أمام ميلان وفرضه التعادل على تورينو في المباراة الثانية.

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تقدم جيريمو بوجا بالهدف الأول لأتالانتا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل بولاي ديا لساليرنيتانا في الدقيقة العاشرة.

وسجل أتالانتا هدفين جديدين خلال ثلاثة دقائق عن طريق أيدمولا لوكمان وجيورجيو سكالفيني.

وأهدر تيون كوبمينيرس ركلة جزاء في الدقيقة الـ 38 قبل أن يتابع الكرة في المرمى.

وأضاف كل من راسموس هولاند ولوكمان الهدفا الخامس والسادس.

وقلص هانس نيكولوسي الفارق لساليرنيتانا في الدقيقة الـ 56.

وسجل إيدرسون الهدف السابع لأتالانتا قبل أن ينهي نادر زورتيا ثمانية أتالانتا في المباراة.

الفوز رفع رصيد أتالانتا للنقطة الـ 34 في المركز السادس بفارق ثلاثة نقاط عن إنتر ميلان ويوفنتوس صاحبا المركزي الثالث والرابع.

وتوقف رصيد ساليرنيتانا للنقطة الـ 18 في المركز الـ 16.

وسيحل أتالانتا ضيفا في مباراته المقبلة ضد يوفنتوس بينما سيلعب ساليرنيتانا على ملعبه ضد نابولي صاحب الصدارة.

أتالانتا ساليرنيتانا الدوري الإيطالي
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