توتنام يتوعد مشجعه المعتدي على حارس أرسنال بالحرمان من دخول ملعبه

الإثنين، 16 يناير 2023 - 12:39

كتب : FilGoal

أرون رامسديل حارس مرمى أرسنال أمام توتنام

توعد نادي توتنام مشجعه الذي اعتدى على أرون رامسديل حارس أرسنال خلال لقاء الفريقين يوم الأحد، بالحرمان من دخول الملعب.

في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، اعتدى أحد مشجعي توتنام بالركل على جسد رامسديل وهو ما أظهرته كاميرات التليفزيون بوضوح.

وأفاد توتنام في بيان: "لقد فزعنا سلوك أحد المشجعين الذي حاول مهاجمة حارس أرسنال، لا مكان للعنف بأي شكل من الأشكال في كرة القدم".

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وأضاف "راجع النادي لقطات كاميرات المراقبة الخاصة به للتعرف على المشجع وسيعمل مع الشرطة ونادي أرسنال ورامسديل لاتخاذ أقوى إجراء ممكن، بما في ذلك الحظر الفوري من دخول ملعب توتنام".

من جهته، أصدر اتحاد اللاعبين المحترفين بيانا بخصوص واقعة اعتداء احد مشجعي توتنام على أرون رامسديل بعد دربي شمال لندن.

وجاء بيان اتحاد اللاعبين المحترفين في إنجلترا كالتالي:

"العنف تجاه اللاعبين غير مقبول على الإطلاق. تحدث هذه الأنواع من الحوادث في كثير من الأحيان".

"يحق للاعبين أن يكونوا آمنين في مكان عملهم. عندما يتعرض لاعب للهجوم، نتوقع أن يتم تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها لحمايته بشكل صحيح"

"بصفتنا اتحاد اللاعبين، فإننا نتعامل مع هذا باعتباره مسألة ذات أولوية. سنواصل العمل مع السلطات للمطالبة بحماية اللاعبين والموظفين بشكل أفضل في أماكن عملهم".

رامسديل قال عن ذلك: "لقد هاجموني خلال المباراة وكنت أرد لهم بعضا مما حدث، لكن أحد المشجعين حاول إعطائي بعض اللكمات من الظهر".

وأتم "إنه لأمر مخز لأنها مجرد لعبة كرة قدم في النهاية، حاول لاعبو الفريقين إبعادي ولحسن الحظ لم يحدث أي شيء خطير".

ولم ير أرتيتا الأمر بوضوح حيث قال: "لم أشاهدها. شاهدت مباراة كرة قدم رائعة وهذا ما أريد أن أتحدث عنه".

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة 47 في الصدارة، وتوقف رصيد توتنام عند 33 نقطة في المركز الخامس.

ويستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد الجولة المقبلة في مباراة حاسمة خلال مشوار المدفعجية لاستعادة لقب الدوري المفقود منذ 2004.

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