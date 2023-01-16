أرسنال يعير حارسه الشاب إلى عملاق الدوري النمساوي

الإثنين، 16 يناير 2023 - 10:49

كتب : FilGoal

آرثر أوكونكو

أعلن نادي شتورم جراتس النمساوي عن ضم آرثر أوكونكو قادمًا من أرسنال في سوق الانتقالات الشتوية.

ووقع حارس المرمى الشاب على عقد إعارة للنادي النمساوي حتى نهاية الموسم الجاري.

وصرّح أوكونكو عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد بالانضمام إلى شتورم جراتس، إنه نادٍ كبير في النمسا".

وتابع: "أدرك الطموحات والأهداف الكبيرة للنادي، وهذا يتناسب مع طموحي الشخصي، ولذلك أنا مقتنع بتواجدي في المكان السليم لأتطور".

وأشار: "أتطلع قدمًا للتعرف على زملائي وأن أساهم في تحقيق أقصى نجاح".

فيما قال أندرياس شيكيرسايز المدير الرياضي للنادي: "أرسنال وآرثر أعطيانا إشارات كافية للاقتناع أن تلك الخطوة مناسبة للجميع".

وشرح: "آرثر شاب ومتعطش، إنه لاعب يناسب أسلوبنا، سيساعدنا على تحقيق أهدافنا".

وأتم: "أشكر أرسنال على إتمام الصفقة في وقتٍ قصير، هذا سيسمح لنا باصطحاب آرثر إلى معسكر الإعداد في تركيا".

أوكونكو (21 عامًا) انضم إلى أكاديمية أرسنال عام 2009 في عمر الثامنة.

وتدرج أوكونكو وصولًا إلى فريق الشباب في أرسنال، ولعب معارًا العام الماضي إلى كرو أليكساندرا في دوري القسم الرابع الإنجليزي.

ولم يظهر أوكونكو في أي مباراة بالفريق الأول مع أرسنال، واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء في 7 مناسبات بالدوري الإنجليزي، و3 في الدوري الأوروبي.

وظهر أوكونكو -البالغ طوله 199 سم- في 5 مباريات مع منتخب إنجلترا تحت 18 عامًا.

وينحدر أوكونكو من أصول نيجيرية، وقد تواصل معه الاتحاد النيجيري في السابق لارتداء قميص النسور.

ويعد أوكونكو ثاني صفقة شتوية لـ شتورم جراتس، بعد بريان تيشيرا جناح كاب فيردي.

ويحتل شتورم جراتس المركز الثاني في الدوري النمساوي حاليًا خلف ريدبول سالزبورج المتصدر.

وأنهى شتورم جراتس دور المجموعات في الدوري الأوروبي هذا الموسم في المركز الأخير خلف فينورد روترداد الهولندي، وميدتيلاند الدنماركي، ولاتسيو الإيطالي.

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