أنشيلوتي: يجب أن نحل مشاكل الدفاع.. وخسارة السوبر ضد برشلونة صعبة

عبر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن شعوره بالحزن لخسارة فريقه أمام برشلونة في السوبر الإسباني.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة بثلاثية مقابل هدف في السوبر الإسباني الذي أقيم بملعب الملك فهد في السعودية. (طالع التفاصيل)

وقال أنشيلوتي عقب المباراة: "إنها لحظة صعبة علينا وكنا نعلم قبل المباراة أن الفريق ليس في أفضل حالة".

وأضاف "الدفاع كان جيدا ضد فالنسيا ولكن أمام برشلونة ارتكبنا العديد من الأخطاء وعلينا تحسين الدفاع".

وواصل "شاهدنا مشاكل الفريق وخسارة السوبر ضربة موجعة بالنسبة لنا، ولكن الفريق سيعود من جديد".

وأكمل "هنا في ريال مدريد يجب أن تفوز بالمباريات النهائية لأن هذا ما اعتدنا عليه، لكن اليوم لم نكن في حالتنا وعندنا تستقبل 3 أهداف يكون من الواضح أنه يجب عليك التغيير وعلاج الأخطاء".

وأردف "الفريق به العديد من المشاكل في الدفاع عكس الموسم الماضي وظهر ذلك في المباريات الماضية وكلفنا الخسارة أمام برشلونة".

وواصل "خسرنا كل المواجهات الثنائية في الملعب ضد برشلونة وهذا أمر لا يجعلني سعيدا لأن هذا ليس مستوى الفريق".

وبسؤاله عن التعاقدات الجديدة رد قائلا: "لا أعلم وجاوبت على هذا السؤال قبل ذلك ولكني لا أعلم ماذا سيحدث".

وأتم تصريحاته "يجب أن أفكر كيف نحل مشاكل الفريق الدفاعية التي تسببت في العديد من الأضرار لنا".