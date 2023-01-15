جافي يحمل برشلونة ويقوده للفوز بالسوبر الإسباني بثلاثية في ريال مدريد

حقق فريق برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب الملك فهد في السعودية.

ووصل برشلونة إلى اللقب رقم 14 في السوبر الإسباني، متفوقا على ريال مدريد صاحب الـ12 بطولة.

ونجح تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة في تحقيق أولى ألقابه مع البارسا.

وسجل ثلاثية فوز برشلونة على ريال مدريد كل من جافي وليفاندوفسكي وبيدري.

بينما جاء هدف ريال مدريد الوحيد عن طريق كريم بنزيمة

ووصل كريم بنزيمة إلى هدفه الـ 400 خلال مسيرته مع الأندية التي لعب بقميصها.

وأصبح بنزيمة أول لاعب فرنسي يصل إلى 400 هدفا مع الأندية.

وشهدت المباراة تألق لاعب برشلونة الشاب جافي، الذي سجل الهدف الأول وصنع الثاني والثالث.

وصف المباراة

بدأ برشلونة المباراة بضغط هجومي وأرسل بيدري عرضية من ركلة حرة مباشرة مرت من أمام أقدام أراوخو في الدقيقة 6 لتضيع فرصة خطيرة على البارسا.

وسدد ليفاندوفسكي كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا واصطدمت الكرة في القائم، لتضيع مجددا فرصة خطيرة لبرشلونة.

وتقدم فيرلاند ميندي من الناحية اليسرى وأرسل عرضية قابلها كريم بنزيمة بضربة رأسية مرت جوار قائم برشلونة في أولى فرص ريال مدريد.

لكن تفوق برشلونة أسفر عن الهدف الأول في الدقيقة 34 الذي سجله بيدري بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من ليفاندوفسكي أوصلته إلى المرمى.

د33' الهدف الأول لـ #برشلونة عن طريق جافي 🔥 ريال مدريد 0 × 1 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة | #SSC pic.twitter.com/u93OzeAJvk — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 15, 2023

ورد جافي الهدية إلى ليفاندوفسكي بعدما انطلق من منتصف الملعب نحو المرمى وأرسل له عرضية أرضية سددها المهاجم البولندي في الشباك مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وهو أول أهداف ليفاندوفسكي في الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد.

د45' الهدف الثاني لـ #برشلونة عن طريق ليفا🔥 ريال مدريد 0 × 2 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة | #SSC pic.twitter.com/ThmVTqerch — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 15, 2023

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع كارلو أنشيلوتي بالمهاجم رودريجو بدلا من كامافينجا في محاولة لتنشيط هجوم ريال مدريد.

وأنقذ كورتوا فرصة الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 51 أمام عثمان ديمبيلي.

وشارك داني سيبايوس بدلا من لوكا مودريتش في ثاني تبديلات ريال مدريد في الدقيقة 65.

وواصل برشلونة فرض سيطرته على المباراة وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 69 عن طريق بيدري.

وجاء الهدف بعد انطلاقة من جافي الذي مرر الكرة إلى بيدري ليضعها في شباك كورتوا.

برشلونة.. روعة روعة روعة🔥 يضرب الريال بالهدف الثالث ✅ ريال مدريد 0 × 3 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة | #SSC pic.twitter.com/7Jog8xyjmV — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 15, 2023

وحاول ريال مدريد التسجيل في الوقت المتبقي من المباراة واندفع للهجوم بقوة.

وشارك أيضا ماركو أسينسيو وناتشو فيرنانديز بدلا من توني كروس وداني كارفاخال في الدقيقة 72.

كما شارك من برشلونة رافينيا بدلا من عثمان ديمبيلي. ثم شارك فرانك كيسي بدلا من فرينكي دي يونج.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع نجح كريم بنزيمة في تسجيل هدف ريال مدريد الوحيد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بثلاثية مقابل هدف.