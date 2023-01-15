جافي يحمل برشلونة ويقوده للفوز بالسوبر الإسباني بثلاثية في ريال مدريد

الأحد، 15 يناير 2023 - 22:56

كتب : عمرو عبد المنعم

برشلونة - ريال مدريد - جافي

حقق فريق برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب الملك فهد في السعودية.

ووصل برشلونة إلى اللقب رقم 14 في السوبر الإسباني، متفوقا على ريال مدريد صاحب الـ12 بطولة.

ونجح تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة في تحقيق أولى ألقابه مع البارسا.

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وسجل ثلاثية فوز برشلونة على ريال مدريد كل من جافي وليفاندوفسكي وبيدري.

بينما جاء هدف ريال مدريد الوحيد عن طريق كريم بنزيمة

ووصل كريم بنزيمة إلى هدفه الـ 400 خلال مسيرته مع الأندية التي لعب بقميصها.

وأصبح بنزيمة أول لاعب فرنسي يصل إلى 400 هدفا مع الأندية.

وشهدت المباراة تألق لاعب برشلونة الشاب جافي، الذي سجل الهدف الأول وصنع الثاني والثالث.

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وصف المباراة

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بدأ برشلونة المباراة بضغط هجومي وأرسل بيدري عرضية من ركلة حرة مباشرة مرت من أمام أقدام أراوخو في الدقيقة 6 لتضيع فرصة خطيرة على البارسا.

وسدد ليفاندوفسكي كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا واصطدمت الكرة في القائم، لتضيع مجددا فرصة خطيرة لبرشلونة.

وتقدم فيرلاند ميندي من الناحية اليسرى وأرسل عرضية قابلها كريم بنزيمة بضربة رأسية مرت جوار قائم برشلونة في أولى فرص ريال مدريد.

لكن تفوق برشلونة أسفر عن الهدف الأول في الدقيقة 34 الذي سجله بيدري بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من ليفاندوفسكي أوصلته إلى المرمى.

ورد جافي الهدية إلى ليفاندوفسكي بعدما انطلق من منتصف الملعب نحو المرمى وأرسل له عرضية أرضية سددها المهاجم البولندي في الشباك مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وهو أول أهداف ليفاندوفسكي في الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع كارلو أنشيلوتي بالمهاجم رودريجو بدلا من كامافينجا في محاولة لتنشيط هجوم ريال مدريد.

وأنقذ كورتوا فرصة الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 51 أمام عثمان ديمبيلي.

وشارك داني سيبايوس بدلا من لوكا مودريتش في ثاني تبديلات ريال مدريد في الدقيقة 65.

وواصل برشلونة فرض سيطرته على المباراة وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 69 عن طريق بيدري.

وجاء الهدف بعد انطلاقة من جافي الذي مرر الكرة إلى بيدري ليضعها في شباك كورتوا.

وحاول ريال مدريد التسجيل في الوقت المتبقي من المباراة واندفع للهجوم بقوة.

وشارك أيضا ماركو أسينسيو وناتشو فيرنانديز بدلا من توني كروس وداني كارفاخال في الدقيقة 72.

كما شارك من برشلونة رافينيا بدلا من عثمان ديمبيلي. ثم شارك فرانك كيسي بدلا من فرينكي دي يونج.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع نجح كريم بنزيمة في تسجيل هدف ريال مدريد الوحيد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بثلاثية مقابل هدف.

برشلونة الكلاسيكو جافي
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