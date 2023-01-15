اسكواش - الأولى في 2023.. مصطفى عسل يفوز بلقب هوستون المفتوحة

فاز مصطفى عسل بلقب هوستون المفتوحة على حساب محمد الشوربجي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وجاءت نتيجة الأشواط 11-6 و11-7، 11-2.

البطولة هي الأولى لمصطفى عسل في عام 2023.

وصعد مصطفى عسل إلى صدارة التصنيف العالمي للاسكواش أمس السبت بعد أن تخطى مروان الشوربجي في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-1.

وأصبح مصطفى عسل سابع مصري يتصدر التصنيف العالمي للاسكواش.

وسبق عسل إلى صدارة التصنيف عمرو شبانة ورامي عاشور وكريم درويش وكريم عبد الجواد ومحمد الشوربجي وعلي فرج.

وكان مصطفى عسل قد وصل للمركز الثالث في التصنيف خلال أكتوبر الماضي بعد الفوز ببطولة جراسهوبر على حساب مروان الشوربجي أيضا.