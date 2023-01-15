كونتي: أظهرنا رغبة كبيرة أمام أرسنال.. أصبحوا مثل مانشستر سيتي الآن

الأحد، 15 يناير 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي مدرب برشلونة

شدد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي توتنام أن فريقه أظهر إرادة ورغبة كبيرة أمام أرسنال رغم الهزيمة، مشيرا إلى أن المدفعجية أصبحوا مثل مانشستر سيتي الآن.

وخسر توتنام أمام أرسنال بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وقال كونتي في تصريحات صحفية بعد المباراة: "كان من الصعب العودة بعد أن استقبلنا هدفين. عندما استقبلنا الهدف الأول، كانت لدينا فرصة التعادل من سون وقام الحارس بتصدي رائع ثم سجلوا الهدف الثاني. حاولنا بجهد كبير للتسجيل وخلق مشاكل لأرسنال".

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وأضاف " الحارس تصدى بشكل رائع اليوم. أرسنال هو خصم صعب الآن مثل مان سيتي. كلا الفريقين سيتنافسان على لقب الدوري".

وواصل "لقد لعبنا ضد فريق قوي ولكن في نفس الوقت لم أشعر بخيبة أمل كبيرة لالتزام لاعبي فريقي. أظهروا إرادة ورغبة كبيرة في المحاولة والعودة. كان حارس المرمى جيدًا حقًا.

واستطرد "أظهر آرسنال أنه فريق جيد. لم يكن من السهل عليهم اللعب ضدنا في هذه الأجواء لكنهم يتمتعون بتوازن كبير ويعانون في اللحظات المناسبة. أظهروا مرونة كبيرة في الشوط الثاني".

وأردف عن فرص توتنهام في التواجد ضمن المربع الذهبي "علينا مواصلة العمل بجد وسنرى مركزنا في نهاية الموسم. سواء كان ذلك دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي. فرق مثل تشيلسي وليفربول ومان يونايتد ونيوكاسل وكذلك برايتون وبرينتفورد تنافس من أجل ذلك. إنه أمر صعب حقا لأن كل فريق يمكنه إنفاق الأموال وحتى الفرق المتوسطة لديها لاعبين دوليين".

وأتم عن الحادثة بعد نهاية المباراة "لم أر سوى ارتباك كبير وأنت تخبرني الآن بما حدث. إذا حدث فهو ليس جيدا. علينا دائما إظهار الاحترام للخصم واللاعبين. أنا لا أحب ذلك".

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة 47 في الصدارة، وتوقف رصيد توتنام عند 33 نقطة في المركز الخامس.

ويخرج توتنام لمواجهة مانشستر سيتي الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري.

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