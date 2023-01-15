أرتيتا: مودريك؟ أركز فقط على لاعبي فريقي.. وفخور بشجاعتنا في الدربي

ظهر مايكل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال فخورا بما قدمه لاعبوه في دربي شمال لندن، وأوضح أنه يفضل التركيز على اللاعبين الذين يمتلكهم بدلا من التعليق على انتقال مودريك إلى تشيلسي.

وانتصر أرسنال على توتنام بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية بعد المباراة: "أحببت الطريقة التي لعبنا بها والشجاعة التي أظهرناها. من خلال القيام بعملنا، يمكننا أن نجعل الكثير من الناس سعداء وأنا متأكد من أننا جعلنا جماهير آرسنال سعداء للغاية".

وأضاف "أعتقد اليوم أننا قطعنا خطوة أخرى. لقد فزنا الموسم الماضي في الملاعب الكبيرة ولكن بالطريقة التي فزنا بها اليوم كان ممتعًا حقا للمشاهدة".

وواصل "لم نظهر فقط الشجاعة بل يجب أن يكون لديك الإيمان والجودة للقيام بذلك ضد هذا الفريق. هذا يعود إلى اللاعبين تماما، لقد كنا عدوانيين ضد الضغط العالي. فزنا بالعديد من الكرات والثنائيات. لقد صنعوا بعض الفرص فهم فريق خطير لكننا قمنا بالكثير من العمل الجيد اليوم".

واستطرد عن انضمام مودريك لتشيلسي "أنا فخور جدًا باللاعبين لدينا. نريد دائما محاولة تحسين الفريق، النادي هو أول من يحاول تحسين اللاعبين. يجب أن نتحلى ببعض الانضباط وأن نكون متسقين في الأهداف التي لدينا. يمكننا أن نجعل مستوى اللاعبين أفضل، دعونا نركز على ذلك".

وانتقل مودريك رسميا إلى تشيلسي مقابل 100 مليون يورو شاملة الإضافات بعد أن كان اللاعب في مفاوضات من أجل الانتقال لأرسنال في وقت سابق.

وأردف "لقد تعرضنا للإصابات بعضها كان طويل الأمد وهذا ليس مفيدا ولكن يمكننا التركيز على الغد. أن نتدرب بشكل أفضل وسنحاول تحسين الفريق. أثق في النادي وأدعمه وهو ما يفعله النادي معي أيضا".

وأتم عن الحادثة بعد نهاية المباراة " لم أشاهدها. شاهدت مباراة كرة قدم رائعة وهذا ما أريد أن أتحدث عنه".

ودخل أحد مشجعي توتنام لملعب المباراة وحاول الاعتداء على رامسديل قبل أن يسيطر الأمن على الوضع ويتدخل لاعبو الفريقين لإنهاء الأمر.

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة 47 في الصدارة، وتوقف رصيد توتنام عند 33 نقطة في المركز الخامس.

ويستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد الجولة المقبلة في مباراة حاسمة خلال مشوار المدفعجية لاستعادة لقب الدوري المفقود منذ 2004.