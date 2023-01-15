رامسديل: حديث أرتيتا حفزني كثيرا.. وهذا ما حدث مع مشجع توتنام بعد المباراة

شدد أرون رامسديل حارس مرمى أرسنال على أن فريقه استحق الانتصار على توتنام، مشيرا إلى ما حدث من أحد مشجعي صاحب الأرض أمر مخز للغاية.

وانتصر أرسنال على توتنام بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وقال رامسديل في تصريحات صحفية بعد المباراة: "استحقينا التقدم بهدفين وربما المزيد، لعبنا بالطريقة التي أردناها في الشوط الأول وحصلنا على التقدم المستحق".

وأضاف عن تصدياته أمام كين وسون "هذا ما أنا موجود لأفعله، ذكر المدرب أيضا أنه في آخر دربيات شمال لندن لم نحافظ على شباكنا نظيفة وهذا حفزني قليلا".

واستطرد عن صراعه مع مشجعي توتنام "لقد هاجموني خلال المباراة وكنت أرد لهم بعضا مما حدث، لكن أحد المشجعين حاول إعطائي بعض اللكمات من الظهر".

وأتم "إنه لأمر مخز لأنها مجرد لعبة كرة قدم في النهاية، حاول لاعبو الفريقين إبعادي ولحسن الحظ لم يحدث أي شيء خطير".

ودخل أحد مشجعي توتنام لملعب المباراة وحاول الاعتداء على رامسديل قبل أن يسيطر الأمن على الوضع ويتدخل لاعبو الفريقين لإنهاء الأمر.

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة 47 في الصدارة، وتوقف رصيد توتنام عند 33 نقطة في المركز الخامس.

ويستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد الجولة المقبلة في مباراة حاسمة خلال مشوار المدفعجية لاستعادة لقب الدوري المفقود منذ 2004.