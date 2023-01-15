بذكريات روزيسكي.. أرسنال يحلق في صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية أمام توتنام

الأحد، 15 يناير 2023 - 20:28

كتب : FilGoal

احتفال أوديجارد بالهدف الثاني مع أرسنال أمام توتنام

عاد أرسنال لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي على حساب توتنام بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية أرسنال هوجو لوريس بالخطأ في مرماه ثم مارتن أوديجارد.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 47 في الصدارة، وتوقف رصيد توتنام عند 33 نقطة في المركز الخامس.

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وبذلك يحقق أرسنال أول انتصاراته على توتنام في ملعب الأخير منذ 16 مارس 2014 عندما سجل توماس روزيسكي هدف انتصار المدفعجية.

وحافظ أرسنال على نظافة شباكه أمام توتنام للمرة الأولى منذ نفس المباراة أيضا وذلك بعد أن تصدى أرون رامسديل لسيع كرات.

وانتصر المدفعجية ذهابا وإيابا على توتنام للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

التشكيل

عاد ديان كولوسيفسكي وإيريك داير للتشكيل الأساسي على حساب بريان خيل وبن ديفيز.

ويشارك بابي سار أساسيا مع توتنام للمرة الأولى في الدوري على حساب يفيس بيسوما.

على الجانب الآخر، لم يجر مايكل أرتيتا أي تغيير على تشكيل أرسنال الذي واجه نيوكاسل في الجولة الماضية.

وغاب محمد النني عن قائمة أرسنال بالكامل بسبب الإصابة في التدريبات.

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أحداث المباراة

أولى فرص اللقاء جاءت في الدقيقة السادسة بتسديدة من إدوارد نيكيتاه من داخل منطقة الجزاء تصدى لها لوريس.

لعب بعدها بخمص دقائق مارتن أوديجارد عرضية من ضربة حرة غير مباشرة لعبها توماس بارتي بالرأس فوق العارضة.

وفي الدقيقة 14، سجل أرسنال أول أهدافه في المباراة عن طريق هوجو لوريس بالخطأ في مرماه بعد عرضية من ساكا أخطأها الحارس الفرنسي لتدخل إلى الشباك.

الخطأ هو الثالث من هوجو لوريس هذا الموسم الذي يؤدي إلى هدف كأكثر اللاعبين ارتكابا للأخطاء هذا الموسم.

وبعد 354 مباراة له في الدوري الإنجليزي، سجل لوريس أول هدف بالخطأ في مرماه طوال تاريخه.

رد توتنام بتمريرة من ريان سيسينيون إلى سون هيونج مين الذي سدد من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها رامسديل.

سدد بعدها أوديجارد بقوة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 21 وتصدى لها لوريس.

عاد بعدها بارتي ليسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء ومنعها القائم من أن تسكن الشباك في الدقيقة 24.

تسديدات أرسنال لم تتوقف وهذه المرة نجح أوديجارد في أن يودع الكرة الشباك مع الدقيقة 35.

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وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لعب دوهيرتي عرضية سددها هاري كين برٍاه ونجح رامسديل في التصدي لها.

وبدأ توتنام الشوط الثاني بشكل أفضل ليتلقى كين تمريرة من كولوسيفسكي ويسدد بقوة ولكن رامسديل يتصدى في الدقيقة 48.

بعدها بدقيقتين، تألق رامسديل مجددا ولكن أمام سيسينيون الذي سدد يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

رد أرسنال بعدها بتسديدة من نيكيتاه من داخل منطقة الجزاء مع الدقيقة 57 تصدى لها لوريس بسهولة.

وعاد لوريس للتألق مجددا في الدقيقة 69 من أمام نيكيتاه بعد عرضية من تشاكا وتسديدة من المهاجم الإنجليزي.

تدخل بعدها أنطونيو كونتي في الدقيقة 70 بدخول ريتشارليسون في مكان مات دوهيرتي.

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وعاد بعدها بخمس دقائق ليدخل إيفان بيريسيتش ويفيس بيسوما في مكان ريان سيسينيون وبابي سار.

وفي الدقيقة 78، لعب تشاكا ضربة حرة مباشرة من مكان خطير ولكنها جاءت فوق العارضة.

وأجرى مايكل أرتيتا بعدها أول تغييراته بدخول كيران تيرني في مكان جابريل مارتينيلي مع الدقيقة 79.

وعاد رامسديل للتألق مجددا بعد تسديدة من ريتشارليسون في الدقيقة 82، نجح الحارس الإنجليزي في التصدي لها بنجاح على مرتين.

ضغط توتنام تواصل وهذه المرة مرر هاري كين إلى سون الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بكيران تيرني وخرجت إلى ركنية.

وفي الدقيقة 88 دخل الثنائي بن ديفيز وبريان خيل في مكان كليمون لينجليه وديان كولوسيفسكي.

ورد أرتيتا بدخول فابيو فييرا وإيميل سميث رو في مكان مارتن أوديجارد وإدوارد نيكيتاه.

ولم تسفر المباراة عن جديد ليعلن الحكم نهاية المباراة بانتصار جديد واستمرار أرسنال في الصدارة.

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي
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