شركة المراسم الدولية تحصل حقوق الرعاية العقارية لـ الأهلي

الأحد، 15 يناير 2023 - 18:45

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب رئيس الأهلي

أعلن النادي الأهلي حصول شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني على حقوق الرعاية العقارية للقلعة الحمراء.

ويرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن الإعلان عن رعاية شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني يمثل خطوة مهمة في ملف الرعاية، خاصة أنها واحدة من كبرى الشركات التي حققت نجاحات كبيرة في مصر والوطن العربي.

وعبر الخطيب عن سعادته بالشراكة مع شركة المراسم، لتصبح الراعي العقاري الرسمي للنادي لمدة 4 سنوات قادمة، والتي تعتبر رابع رعاة النادي بعد الإعلان عن شركة اتصالات مصر، وبنك أبو ظبي الأول مصر، وشركة GLC للدهانات.

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وأوضح أنه على الصعيد الشخصي يشعر بسعادة كبيرة لأي نجاح يحققه النادي الأهلي، وأن النادي يحقق خطوات كبيرة لتعظيم موارده المالية على الرغم من التحديات لمواجهة متطلبات الإنفاق على الفروع الأربعة وفرق النادي المختلفة، بجانب استكمال الخطة الإنشائية خاصة في فرع التجمع، وأن النادي يقدم نموذجًا فريدًا في الشرق الأوسط.

وأشار الخطيب إلى أن الأهلي دائمًا ما يرتبط بشراكات مع الكيانات الكبيرة التي تعكس قيمة النادي في العالم بأسره وكذلك شركائه، ومن بينها شركة المراسم، وأن الأهلي يراهن دائمًا على دعم جماهيره العظيمة في نجاح هذه الشراكات.

وحرص الخطيب على توجيه الشكر إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، المسوق الحصري لحقوق الرعاية، والقائمين عليها، وكل المؤسسات الوطنية للدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي ختام كلمته جدد الخطيب التأكيد على أن جميع أعضاء منظومة النادي تقع عليهم مسئولية كبيرة وتحديات عديدة لن تتحقق سوى بالكثير من الجهد المضاعف، وأن يعمل الجميع من أجل النادي فقط ليستمر الأهلي في المقدمة دائمًا.

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