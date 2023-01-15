تذكرتي تعلن موعد طرح تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباريات الجولة 14 من الدوري المصري والتي تشهد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

ويفتح باب حجز التذاكر على الموقع الالكتروني للشركة ظهر غدا الإثنين 16 يناير.

ويحضر 3 آلاف مشجع لكل فريق خلال مباريات الدوري المصري هذا الموسم.

وتقام مباراة الزمالك والأهلي يوم 21 يناير المقبل في استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

ويلعب الزمالك غدا الإثنين ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

بينما يلعب الأهلي بعد غد الثلاثاء ضد سموحة في الدور نفسه.