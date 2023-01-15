تشيلسي يستعيد الانتصارات برأسية هافرتز أمام كريستال بالاس.. ونيوكاسل يرتقي للمركز الثالث

استعاد تشيلسي الانتصارات في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على كريستال بالاس بهدف دون رد، في الجولة 20 من المسابقة خلال المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

وحقق تشيلسي الانتصار الأول له في الدوري بعدما تعادل مرة وخسر مرتين.

ورفع الفريق الأزرق رصيده من النقاط إلى 28 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 22 في المركز 12.

وسجل هدف فوز تشيلسي الوحيد المهاجم الألماني كاي هافرتز.

وشهدت المباراة تقديم ميخايلو مودريك اللاعب الأوكراني المنضم لصفوف تشيلسي قادما من شاختار بين شوطي اللقاء.

وظهر تشيلسي بشكل أفضل من المباريات السابقة، وهدد مرمى كريستال بالاس أكثر من مرة في الشوط الأول عن طريق تياجو سيلفا وماسون ماونت وحكيم زياش.

ونجح تشيلسي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 64 بعد ركلة ركنية نفذت سريعا ثم أرسل حكيم زياش عرضية قابلها كاي هافرتز بضربة رأسية سكنت الشباك.

وتألق الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا وتصدى للعديد من الفرص الخطيرة أمام كريستال بالاس، ليحافظ لفريقه تشيلسي على الانتصار.

نيوكاسل يرتقي للمركز الثالث

في مباراة أخرى اقتنص نيوكاسل يونايتد فوزا مثيرا أمام فولام بهدف دون رد.

وسجل ألكساندر إيزاك هدف فوز نيوكاسل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لـ فولام عن طريق ألكساندر ميتروفيتش بعدما أخطأ في تنفيذ الكرة.

وارتقى نيوكاسل إلى المركز الثالث بعدما وصل إلى النقطة 39، بينما تجمد رصيد فولام عند النقطة 31 في المركز السادس.