أرسنال يكشف سبب غياب النني عن مواجهة توتنام

الأحد، 15 يناير 2023 - 17:52

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

أعلن أرسنال سبب غياب لاعبه محمد النني عن مواجهة توتنام في دربي شمال لندن ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

ولم يتواجد لاعب الوسط في قائمة الفريق بالكامل.

وقال أرسنال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يغيب محمد النني عن مباراة اليوم بسبب كدمة تعرض لها في التدريبات".

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وانتقل محمد النني إلى أرسنال قادما من بازل السويسري عام 2016 ليشارك مع الفريق في 155 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع 10 آخرين.

ابن الـ30 عاما شارك في ثماني مباريات هذا الموسم سجل خلالها هدفا واحدا أمام أوكسفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتواجد أرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة.

ويحتل توتنام المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

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