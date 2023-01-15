تشكيل دربي لندن - عودة كولوسيفسكي وداير لـ توتنام.. وأرسنال دون تغييرات

أعلن أنطونيو كونتي ومايكل أرتيتا تشكيلي توتنام وأرسنال لمواجهة دربي شمال لندن ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وعاد ديان كولوسيفسكي وإيريك داير للتشكيل الأساسي على حساب بريان خيل وبن ديفيز.

ويشارك بابي سار أساسيا مع توتنام للمرة الأولى في الدوري على حساب يفيس بيسوما.

على الجانب الآخر، لم يجر مايكل أرتيتا أي تغيير على تشكيل أرسنال الذي واجه نيوكاسل في الجولة الماضية.

ويغيب محمد النني عن قائمة أرسنال بالكامل.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: بن وايت – جابريال – ويليام ساليبا – أولكساندر زينتشينكو

الوسط: جرانيت تشاكا – مارتن أوديجارد – توماس بارتي

الهجوم: بوكايو ساكا – نيكيتياه – جابريال مارتينيلي

على الجانب الآخر، جاء تشكيل توتنام كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كريستيان روميرو - إيريك داير - كليمون لينجليه

خط الوسط: ريان سيسينيون - إيميل هويبيرج - بابي سار - مات دوهيرتي

خط الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين - ديان كولوسيفسكي

ويتواجد أرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة.

ويحتل توتنام المركز الخامس برصيد 33 نقطة.