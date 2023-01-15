بجلسة تصوير "حزينة".. تشيلسي يضم مودريك لـ 8 سنوات ونصف

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تعاقده مع ميخايلو مودريك قادمًا من شاختار دونتسك الأوكراني في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر تشيلسي أن مودريك وقّع على عقد مدته 8 سنوات ونصف، أي حتى صيف 2030.

وأشار فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطاليا أن الصفقة كلفت تشيلسي حوالي 100 مليون يورو.

Mykhailo Mudryk has finalised his move from Shakhtar Donetsk after agreeing personal terms with the Blues. 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023

وصرّح مودريك عبر الموقع الرسمي لـ تشيلسي: "أنا سعيد بالتوقيع لـ تشيلسي".

وتابع: "إنها نادٍ كبير، والدوري رائع، هو مشروع جذاب للغاية في هذه المرحلة من مسيرتي".

وأتم: "أنا متحمس لمقابلة زملائي الجدد، وأتطلع قدما للعمل مع جراهام بوتر وجهازه الفني".

فيما صرّح تود بويهلي رئيس تشيلسي: "يسعدنا الترحيب بـ ميخايلو في تشيلسي".

وأضاف: "إنه موهبة هائلة وسيكون إضافة رائعة لقائمتنا الآن وفي المستقبل".

وأتم: "سيضفي مزيدًا من العمق على خط هجومنا، وسيلقى ترحيبًا حارًا في لندن".

ضياع حلم أرسنال

وارتبط اسم مودريك بالانضمام إلى أرسنال خلال الفترة الماضية، بل ذكرت صحيفة "جارديان" بين مصادر أخرى أن اللاعب اقترب بالفعل من التوقيع مع أرسنال قبل يومين.

لكن تشيلسي -غريم أرسنال- دخل في الصفقة في آخر لحظة، وقدّم عرضًا أكبر لـ شاختار.

التقارير ذكرت بعدها أن رغبة اللاعب كانت الانضمام إلى أرسنال وليس تشيلسي، لتبذل إدارة شاختار جهدا إضافيا في إقناعه بارتداء قميص البلوز.

الأمر انعكس على جلسة تصوير مودريك كلاعب جديد في تشيلسي، إذ ظهر عابث الوجه في كل الصور، مما أثار سخرية المتابعين ليعتبره البعض قد انتقل إلى تشيلسي "مُجبرًا".

مودريك

مودريك (22 عامًا) أبرز موهبة أوكرانية على الساحة في الفترة الماضية.

وبدأ مودريك مسيرته مع شاختار، ولعب معارًا لـ أرسنال كييف وداسنا تشيرنيف.

وخاض مودريك 44 مباراة مع الفريق الأول لـ شاختار، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 17 هدفا.

وفاز مودريك بالدوري الأوكراني 2020 مع شاختار، كما فاز بكأس السوبر 2021، وفاز بجائزة أفضل لاعب في النادي لعامي 2021 و2022.

وخاض مودريك 8 مباريات دولية مع أوكرانيا، ولم يظهر معها في أي بطولة كبيرة حتى اللحظة.