كرة يد - هنداوي وهاشم خارج قائمة مصر أمام المغرب

الأحد، 15 يناير 2023 - 16:09

كتب : FilGoal

كريم هنداوي يتألق مع منتخب مصر لليد أمام كرواتيا

استبعد روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد الثنائي كريم هنداوي حارس المرمى ومحمد ممدوح هاشم لاعب الدائرة من قائمة الفريق لمواجهة المغرب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة المغرب في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول ببطولة العالم المقامة في دولتي بولندا والسويد.

واستمر غياب أحمد خيري صانع ألعاب الفريق والذي وصل إلى السويد أمس السبت استعدادا للانضمام إلى الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

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ويشارك الثنائي محمد علي حارس المرمى وشادي خليل لاعب الدائرة في قائمة منتخب مصر أمام المغرب.

تاريخ مواجهات مصر أمام المغرب (من هنا)

وكان منتخب مصر قد تغلب على كرواتيا في الافتتاح بنتيجة 31-22 ليضع قدما نحو التأهل إلى ربع النهائي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب وأمريكا.

طريق التأهل

يتأهل أول ثلاث منتخبات من المجموعة التي تضم مصر وكرواتيا والمغرب وأمريكا من الدور الأول إلى الدور الرئيسي والذي يقام بنظام المجموعات أيضا.

ويصعد المتأهلون الثلاثة من المجموعة للانضمام إلى الثلاثي المتأهل من المجموعة التالية، ويتأهل كل فريق إلى الدور الرئيسي بنقاطه من الفرق الصاعدة معه من المجموعة.

وبذلك يتكون الدور الرئيسي من أربع مجموعات تضم كل واحدة ست منتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي الطبيعي بخروج المغلوب.

وتقام المنافسات من ربع النهائي وحتى النهائي بنظام خروج المغلوب.

وعزز منتخب مصر حظوظه بالتأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على كرواتيا قبل الانتقال إلى الدور الرئيسي ومواجهة المتأهلين من مجموعة الدنمارك وتونس والبحرين وبلجيكا.

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