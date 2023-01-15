كرة يد - مصر ضد المغرب.. تفوق دائم للفراعنة وظهور مونديالي وحيد

يلعب منتخب مصر لرجال كرة اليد ثاني مبارياته في بطولة العالم بنسختها 28 بمواجهة المغرب ضمن منافسات الجولة السابعة.

وكان منتخب مصر قد تغلب على كرواتيا في افتتاح مباريات المجموعة بنتيجة 31-22 ليضع قدما نحو ربع النهائي.

ويتواجه منتخبا مصر والمغرب بشكل مستمر في بطولة أمم إفريقيا بينما شهدت مواجهة وحيدة بينهما في بطولة العالم.

ولم يسبق لمنتخب المغرب تحقيق الفوز على مصر في أي مواجهة رسمية بين الفريقين في منافسات كرة اليد.

طريق التأهل

يتأهل أول ثلاث منتخبات من المجموعة التي تضم مصر وكرواتيا والمغرب وأمريكا من الدور الأول إلى الدور الرئيسي والذي يقام بنظام المجموعات أيضا.

ويصعد المتأهلون الثلاثة من المجموعة للانضمام إلى الثلاثي المتأهل من المجموعة التالية، ويتأهل كل فريق إلى الدور الرئيسي بنقاطه من الفرق الصاعدة معه من المجموعة.

وبذلك يتكون الدور الرئيسي من أربع مجموعات تضم كل واحدة ست منتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي الطبيعي بخروج المغلوب.

وتقام المنافسات من ربع النهائي وحتى النهائي بنظام خروج المغلوب.

وعزز منتخب مصر حظوظه بالتأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على كرواتيا قبل الانتقال إلى الدور الرئيسي ومواجهة المتأهلين من مجموعة الدنمارك وتونس والبحرين وبلجيكا.

تاريخ مواجهات المغرب

تواجه المنتخبان مرة وحيدة في بطولة العالم وكان ذلك في نسخة 2001 التي أقيمت في فرنسا.

ونجح المنتخب المصري وقتها في تحقيق الفوز بنتيجة 28-19 على المغرب ضمن دور المجموعات وحقق الفراعنة إنجازا تاريخيا في تلك النسخة بالتأهل إلى المربع الذهبي.

بينما على المستوى القاري تواجه المنتخبان 17 مرة خلال تاريخ بطولات أمم إفريقيا.

وكانت البداية بين المنتخبين في نسخة 1987 عندما فازت مصر على المغرب 25-15 في دور المجموعات.

وشهدت نسخة 1991 المواجهة الثانية وتغلب الفراعنة على أسود أطلس بنتيجة 21-12 في البطولة التي أقيمت بنظام المجموعة من دور واحد.

بينما في نسخة 1994 تواجه المنتخبان مرتين، الأولى شهدت فوز مصر 25-17 على المغرب والثانية كانت عندما حصد الفراعنة الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

ولعب المنتخبان مجددا على الميدالية البرونزية في نسخة 1996 وانتهت بفوز مصر على المغرب بنتيجة 28-21.

وفي نسخة 2000 فازت مصر على المغرب بنتيجة 29-18 في الجولة الثانية من البطولة التي أقيمت من دور واحد.

بينما نسخة 2002 حصد منتخب مصر الميدالية البرونزية بعد الفوز على المغرب 35-25 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتغلبت مصر على المغرب بنتيجة 34-18 في دور المجموعات بنسخة 2004.

ولعب المنتخبان في نصف نهائي نسخة 2006 وفاز الفراعنة وقتها بنتيجة 32-23.

ومجددا تلاقى المنتخبان في نسخة 2008 وفازت مصر بنتيجة 31-22 في دور المجموعات.

وتغلب منتخب مصر في مرحلة المجموعات بنتيجة 44-21 في نسخة 2010.

وحصد منتخب مصر برونزية نسخة 2012 بعد الفوز على المغرب بنتيجة 29-15.

وأقصى منتخب مصر نظيره المغربي في نسخة 2014 بنتيجة 24-15 في ربع النهائي.

وفي دور المجموعات بنسخة 2016 تغلب منتخب مصر على المغرب بنتيجة 31-13.

ومجددا في دور المجموعات من نسخة 2018 فاز المنتخب المصري على المغربي بنتيجة 33-28، قبل أن يتلاقى المنتخبان مجددا في نصف النهائي وفازت مصر وقتها بنتيجة 31-19.

وأخيرا تغلب منتخب مصر على المغرب بنتيجة 36-21 في الدور الأول من نسخة 2022 والذي أقيم بنظام المجموعة.

تاريخ المنتخبين

يشارك أسود أطلس في بطولة العالم للمرة الثامنة في التاريخ والثانية على التوالي.

وكانت أفضل مراكز المغرب في بطولة العالم هي الحصول على المركز السابع عشر بنسخة 1999.

أما على المستوى القاري فمنذ نسخة 1987 ويشارك منتخب المغرب بصورة مستمرة في بطولة أمم إفريقيا.

وكانت أفضل مراكز المغرب هي الحصول على الميدالية البرونزية مرتين في نسختين 2006 والأخيرة في 2022 والتي أقيمت في مصر.

بينما منتخب مصر يشارك للمرة السابعة عشر في بطولة العالم والسادسة عشر على التوالي.

وكانت أفضل مراكز الفراعنة هي الحصول على المركز الرابع بنسخة 2001 والتي أقيمت في فرنسا.