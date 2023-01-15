انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) كريستال.. فوز الأزرق

الأحد، 15 يناير 2023 - 15:57

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد كريستال بالاس

يستضيف تشيلسي فريق كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وفي نفس التوقيت يحل فولام ضيفا على نيوكاسل ضمن منافسات نفس الجولة.

ويحل تشيلسي في المركز العاشر برصيد 25 نقطة بينما كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

أما نيوكاسل ففي المركز الرابع برصيد 35 نقطة بينما فولام في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

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تشيلسي (0)-(0) كريستال بالاس

ق 64: جووووول كاي هافرتز والأول لتشيلسي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 كيبا يتألق وجوايتا يرد بالتألق

ق41 هال يهدر هدفا محققا

ق25 تسديدة قوية من تياجو سيلفا وجوايتا يتألق

ق21 تسديدة قوية من أوليسيه وتألق جديد لكيبا

ق19 كيبا يتألق أمام هجوم كريستال بالاس

انطلاق المباراة

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نيوكاسل (0)-(0) فولام

ق 69: خطأ في تنفيذ ركلة الجزاء من ميتروفيتش

ق 68: ركلة جزاء لـ فولام بعد خطأ ضد ريد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق5 دفاع فولام يتألق أمام تسديدة لونج ستاف

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي تشيلسي نيوكاسل
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