تشكيل تشيلسي - ظهور أول لـ بادياشيلي أمام كريستال بالاس

أعلن جراهام بوتر المدير الفني لـ تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس في الجولة 20 للدوري الإنجليزي.

ويظهر الفرنسي بنوا بادياشيلي لأول مرة بقميص تشيلسي بعد انضمامه إليه في يناير الجاري قادمًا من موناكو.

كما يبدأ كارني تشوكويميكا في الوسط أساسيًا لأول مرة في مسيرته بالدوري الإنجليزي.

ويواصل بوتر الدفع بالشاب لويس هال في مركز الظهير الأيسر للمباراة الثانية على التوالي.

ويغيب جواو فيليكس للإيقاف، بالإضافة إلى رحيم سترلينج وريس جيمس وكريستيان بوليسيتش.

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: تريفوه تشالوباه - تياجو سيلفا - بنوا بادياشيلي - لويس هال

الوسط: كونور جالاجير - جورجينيو - كارني تشوكويميكا

الهجوم: ميسون ماونت - كاي هافيرتز - حكيم زياش

دكة البدلاء: ماركوس بيتينيلي - كاليدو كوليبالي - سيزار أزبيليكويتا - مارك كوكوريا - بشير هوفريز - ماتيو كوفاسيتش - روبن لوفتوس تشيك - بيير إيمريك أوباميانج - ديفيد داترو فوفانا

تشكيل كريستال بالاس:

حراسة المرمى: فيسنتي جوايتا

الدفاع: ناثانييل كلاين - مارك جويهي - يواكيم أندرسن - تيريك ميتشل

الوسط: جيفري شلوب - شيخ دوكوري - ميكايل أوليسيه - إبيريتشي إيزي - ويلفريد زاها

الهجوم: جوردان آيو

دكة البدلاء: سام جونستون - جويل وارد - جيمس تومكينز - كريس ريتشاردز - لوكا ميليفويفيتش - ويل هيوز - ديفيد أوزوه - أودسون إدوارد - جان فيليب ماتيتا