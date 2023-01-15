تقرير: ليفاندوفسكي عرض نفسه على ريال مدريد قبل الانتقال إلى برشلونة

كشف تقرير إسباني أن أولوية البولندي روبيرت ليفاندوفسكي كانت الانتقال إلى ريال مدريد وليس برشلونة.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة مطلع الموسم الجاري بعد سنوات طويلة من التألق بقميص بايرن ميونيخ.

موقع Relevo الإسباني ذكر في تقرير له أن ليفاندوفسكي وفور أن حسم أمره بالرحيل عن بايرن، طلب من وكيله البحث له عن وجهة جديدة.

Lewandowski acabó en el Barcelona... pero primero llamó al Real Madrid. 📌 Esta es la historia del fichaje que fue una de las bombas del último mercado de verano. pic.twitter.com/08iSUq0wt7 — Relevo (@relevo) January 15, 2023

وأوضح التقرير أن ريال مدريد كان أول نادٍ عُرض عليه ليفاندوفسكي، خصوصًا أن فلورنتينو بيريز كان مهتمًا باستقدام اللاعب وقتما كان في بوروسيا دورتموند.

لكن الرد جاء سلبيًا من ريال مدريد الذي لم يكن سقف رواتبه ليتحمّل ضم ليفاندوفسكي، بالإضافة إلى تركيز ريال مدريد الكامل وقتها على انتداب كيليان مبابي، ومتابعة إرلينج هالاند عن بعد.

كما أن كريم بنزيمة عاش وقتها أفضل فترات مسيرته، مما دفع إدارة ريال مدريد إلى عدم الدخول في صفقة ليفاندوفسكي المتقدم في العمر.

ليتحوّل ليفاندوفسكي إلى برشلونة في الصيف الماضي مقابل 45 مليون يورو.

وسجّل ليفاندوفسكي 20 هدفًا في 26 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، وصنع 6.

ويستعد ليفاندوفسكي لقيادة برشلونة في مواجهة ريال مدريد بنهائي كأس السوبر الإسباني مساء اليوم الأحد.