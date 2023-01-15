تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

الأحد، 15 يناير 2023 - 11:08

كتب : FilGoal

برايتون × ليفربول

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك برايتون في المباراة التي خسرها فريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بخسارة الحمر 3-0.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان المدافع إبراهيما كوناتي، فوصل متوسط تقييمه لـ5.7 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد توقف عند 17 هدفا.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 281 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 173 هدفا وأرسل 69 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول برايتون
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