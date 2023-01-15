مدرب الحزم: سألت فيريرا عن أوباما.. وهذا هو التشابه بين اللاعب المصري واللاتيني

الأحد، 15 يناير 2023 - 00:32

كتب : FilGoal

يوسف أوباما - الزمالك ضد الداخلية

تحدث البرتغالي فيليبي جوفيا مدرب الحزم السعودي عن تعاقد فريقه مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب نادي الزمالك الذي انتقل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية البيع.

وقال جوفيا في تصريحاته لقناة الحياة: "أعرف أن أوباما سيكون هاما للحزم. أحتاج لصانع ألعاب يجيد هذا المركز، ولذلك أعتقد أنه سيكون مميزا".

وأضاف "أعرف أن اللاعبين المصريين بشكل عام لديهم المهارة والكفاءة ويتشاركون في ذلك مع اللاعبين اللاتينيين".

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وأوضح "أرى أن وجود أوباما سيكون مفيدا والأهم أن يكون متعاونا ضمن المجموعة. كمدرب أرى أن اللاعب جزء من المنظومة، وما رأيته في أوباما يقول إنه لاعب جماعي".

وتابع جوفيا "شاهدت مباريات سابقة وأعجبتني طريقة لعب أوباما. لا أعرف كيف سارت المفاوضات ولكني تحدثت مع رئيس النادي وقلت له إني أريده فوفر لي ما طلبته".

وواصل "أوباما شارك في التدريبات وأعتقد أنه سيتوافق معنا بسهولة. لا أعتقد أن هناك فارق في الطباع بين اللاعبين المصريين والسعوديين".

وعن المدربين البرتغاليين في الكرة المصرية مثل جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز وجوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك قال "باتشيكو كان يدربني من قبل، وحصلت معه على بطولة حين كنت لاعبا. جوسفالدو فيريرا هو "البروفيسور" وهو مدرب شهير حقق البطولات".

واختتم "تحدثت مع فيريرا عن أوباما وقال لي كلاما جيدا عنه وأنا أثق في رأيه".

وانتقل أوباما إلى الحزم لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.

ولعب أوباما البالغ من العمر 27 عاما مع الزمالك خلال الموسم الجاري 8 مباريات ما بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا ولم يسجل أي أهداف.

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