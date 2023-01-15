هل قصد رونالدو؟ برونو يوضح حقيقة تصريحاته بعد دربي مانشستر

أوضح البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد تصريحاته بعد دربي مانشستر أمس السبت.

وفاز مانشستر يونايتد بالدربي على حساب جاره سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

برونو قال في تصريحات بعد دربي مانشستر: "قلتها من قبل، نحن نبدو كفريق الآن، ربما في وقت سابق كنا نبدو كفريق وفي أوقات أخرى كل منا كان يلعب لنفسه".

وتم تفسير التصريح بعدها أنه كان يقصد زميله السابق في الفريق كريستيانو رونالدو.

وقال برونو عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي: "شكرا لكل من نقل كلماتي بشكل صحيح بعد الدربي".

وأضاف "أعلم أنه من الصعب عى البعض رؤية مانشستر يونايتد يؤدي بشكل جيد وألا يكون لديهم أشياء ليتحدثوا عنها في الجانب الصحيح".

وواصل "لا تستخدموا اسمي لمهاجمة كريستيانو رونالدو، لقد كان جزء من الفريق في النصف الأول من الموسم".

وأتم "قلتها من قبل في عديد الحوارات الصحفية، منذ مباراة ليفربول (الجولة الثالثة في الدوري) ونحن نتعامل كفريق ويمكنك أن ترى النتائج، سنواصل العمل".

ووصل رصيد يونايتد إلى 38 نقطة يرتقي بها للمركز الثالث وبفارق نقطة عن سيتي صاحب المركز الثاني.

ويلعب مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة.