مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: الزمالك لم يطلب ضم ناصر منسي.. وموقف النادي
السبت، 14 يناير 2023 - 22:14
كتب : حامد وجدي
كشف نادي البنك الأهلي حقيقة تقديم الزمالك لعرض لضم مهاجمه ناصر منسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ناصر منسي
النادي : البنك الأهلي
وقال مصدر من البنك الأهلي لـFilGoal.com: "الزمالك لم يقدم أي عرض رسمي لضم ناصر منسي".
وأضاف "ناصر منسي هو مهاجمنا الوحيد ونرفض التخلي عنه".
وأتم "الأمر لا يتعلق بالمال مطلقا، فنحن في حاجة للاعب".
وشارك ابن الـ25 عاما في ثماني مباريات هذا الموسم، صنع خلالها هدفا واحدا.
ويسعى الزمالك لتدعيم هجومه خلال سوق الانتقالات الحالي، حيث حدد نادي سيراميكا كليوباترا طلباته للتخلي عن مهاجمه النيجيري جون إيبوكا.
ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للدوري المصري برصيد 26 نقطة.
ويستعد الأبيض لمواجهة بيراميدز الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس مصر.
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