كرة يد - أحمد خيري ينضم لمنتخب مصر في السويد للمشاركة بكأس العالم

وصل أحمد خيري لاعب منتخب مصر لكرة اليد إلى السويد من أجل الانضمام لبعثة الفراعنة هناك والتي تشارك في كأس العالم.

وتقام بطولة العالم لكرة اليد 2023 في السويد وبولندا خلال الفترة من 11 يناير إلى 29 من الشهر ذاته.

وتخلف أحمد خيري عن السفر مع منتخب مصر بسبب خضوعه للعلاج في القاهرة.

وفاز منتخب مصر في المباراة الافتتاحية على كرواتيا 31-22.

وتلعب مصر في الجولة الثانية مع المغرب يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية، فيما تلعب كرواتيا مع الولايات المتحدة بنفس اليوم.

طريق التأهل

اختلف نظام بطولة العالم لكرة اليد بعد ارتفاع عدد المشاركين إلى 32 منتخبا.

يتم تقسيم المنتخبات الـ 32 على ثماني مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات من الدور الأول إلى الدور الرئيسي والذي يقام بنظام المجموعات أيضا.

ويصعد المتأهلون الثلاثة من المجموعة للانضمام إلى الثلاثي المتأهل من المجموعة التالية، ويتأهل كل فريق إلى الدور الرئيسي بنقاطه من الفرق الصاعدة معه من المجموعة.

مثال: يتأهل ثلاثة منتخبات من المجموعة الأولى بنقاطهم من المواجهات المباشرة بينهم وينضم الثلاثي إلى الثلاثة فرق الصاعدة من المجموعة الثانية في مجموعة واحدة بالدور الرئيسي.

وبذلك يتكون الدور الرئيسي من أربع مجموعات تضم كل واحدة ست منتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي الطبيعي بخروج المغلوب.

وتقام المنافسات من ربع النهائي وحتى النهائي بنظام خروج المغلوب.