هدية جديدة لـ نابولي.. ميلان يتعادل مع ليتشي بعد تأخره بهدفين

السبت، 14 يناير 2023 - 21:10

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - ساليرنيتانا × ميلان

تعادل ميلان مع مضيفه ليتشي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي ليتشي ثيو هيرنانديز "هدف عكسي" في الدقيقة 3 وفيديريكو باشيروتو في الدقيقة 23.

فيما سجل هدفي ميلان رافاييل لياو في الدقيقة 58 ودافيدي كالابريا في الدقيقة 71.

أخبار متعلقة:
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يهزم باشاك شهير في الدوري التركي تشكيل إنتر - عودة الأساسيين أمام هيلاس فيرونا ليست المباراة الأفضل.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام باشاك شهير أكانجي: الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد مزحة

النتيجة رفعت رصيد ميلان إلى 38 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط عن المتصدر نابولي.

وسحق نابولي ضيفه يوفنتوس أمس بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الدوري.

فيما يحتل ليتشي الآن المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

صدمة البداية

الهدف الأول أتى في الدقيقة الثالثة حين حول ثيو هيرنانديز الكرة في مرماه عن طريق خطأ.

وكاد فيديريكو دي فرانشيسكو أن يسجل الثاني سريعا في الدقيقة 5 بتسديدة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 10 حاول ميلان بواسطة توماسو بوبيجا، ولكن الحارس فلاديميرو فالكوني تصدى ببراعة.

وأتى الهدف الثاني في الدقيقة 23 بعرضية رائعة من مورتن هيوملاند ورأسية متقنة من فيديريكو باشيروتو في شباك ميلان.

حاول ميلان التعادل بتمريرة من أليكسيس سايليمايكرس حولها بوبيجا بتسديدة على حدود المنطقة إلى فرصة خطرة، ولكنها مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 43 ارتقى أوليفييه جيرو لعرضية وسدد بالرأس، ولكن الحارس فالكوني تصدى ببراعة.

وعودة النهاية

مع انطلاق الشوط الثاني أجرى ميلان تبديلين بنزول سيرجينو ديست وجونيور ميسياس بدلا من ثيو هيرنانديز وأليكسيس سايليمايكرس.

وقلص رافاييل لياو الفارق في الدقيقة 58 من متابعة أسكنها شباك فالكوني.

فيما أرسل جيرو تمريرة الهدف الثاني إلى كالاباريا في الدقيقة 70، ليسددها الأخير بالرأس في الشباك.

وراجعت تقنية الفيديو هذا الهدف بسب الشك في وجود تسلل، ولكن في النهاية تم احتسابه.

وأجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان تبديلين في الدقيقة 86، بنزول سيمون اير وأستر فرانكس بدلا من بوبيجا وكالابريا.

النتيجة رفعت رصيد ميلان إلى 38 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط عن المتصدر نابولي.

فيما يحتل ليتشي الآن المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

رافاييل لياو ميلان الدوري الإيطالي ليتشي
نرشح لكم
هل قصد رونالدو؟ برونو يوضح حقيقة تصريحاته بعد دربي مانشستر بعد 11,563 يوما.. رانييري ينتصر مجددا مع كالياري الثاني.. ليدز يونايتد يتعاقد مع روتر قادما من هوفينهايم لم يحقق أي انتصار.. كريمونيزي يعلن إقالة مدربه تشكيل إنتر - عودة الأساسيين أمام هيلاس فيرونا ليست المباراة الأفضل.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام باشاك شهير بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يهزم باشاك شهير في الدوري التركي هندرسون: هذا أسوأ أداء لنا تحت قيادة كلوب.. نفتقر للثقة ويجب أن نقلب الأوضاع
أخر الأخبار
خبر في الجول - وفد من فيفا وكاف يتفقد الأهلي قبل دوري السوبر الإفريقي ساعة | الكرة المصرية
مدرب الحزم: سألت فيريرا عن أوباما.. وهذا هو التشابه بين اللاعب المصري واللاتيني 2 ساعة | الكرة المصرية
هل قصد رونالدو؟ برونو يوضح حقيقة تصريحاته بعد دربي مانشستر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - فوز إسبانيا وسلوفينيا وعودة رائعة من المجر في بطولة العالم 2 ساعة | كرة يد
وكيل أوباما لـ في الجول: اللاعب أتم انتقاله إلى الحزم السعودي وشارك في التدريبات 2 ساعة | الكرة المصرية
بعد 11,563 يوما.. رانييري ينتصر مجددا مع كالياري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع أبها على إنهاء إعارة ميكيسوني.. وتسويقه مجددا 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد السفر إلى المغرب للمشاركة في مونديال الأندية 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 كرة يد - الاتحاد الدولي يكشف القنوات الناقلة لبطولة العالم.. وموقف مصر