هدية جديدة لـ نابولي.. ميلان يتعادل مع ليتشي بعد تأخره بهدفين

تعادل ميلان مع مضيفه ليتشي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي ليتشي ثيو هيرنانديز "هدف عكسي" في الدقيقة 3 وفيديريكو باشيروتو في الدقيقة 23.

فيما سجل هدفي ميلان رافاييل لياو في الدقيقة 58 ودافيدي كالابريا في الدقيقة 71.

النتيجة رفعت رصيد ميلان إلى 38 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط عن المتصدر نابولي.

وسحق نابولي ضيفه يوفنتوس أمس بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الدوري.

فيما يحتل ليتشي الآن المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

صدمة البداية

الهدف الأول أتى في الدقيقة الثالثة حين حول ثيو هيرنانديز الكرة في مرماه عن طريق خطأ.

وكاد فيديريكو دي فرانشيسكو أن يسجل الثاني سريعا في الدقيقة 5 بتسديدة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 10 حاول ميلان بواسطة توماسو بوبيجا، ولكن الحارس فلاديميرو فالكوني تصدى ببراعة.

وأتى الهدف الثاني في الدقيقة 23 بعرضية رائعة من مورتن هيوملاند ورأسية متقنة من فيديريكو باشيروتو في شباك ميلان.

حاول ميلان التعادل بتمريرة من أليكسيس سايليمايكرس حولها بوبيجا بتسديدة على حدود المنطقة إلى فرصة خطرة، ولكنها مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 43 ارتقى أوليفييه جيرو لعرضية وسدد بالرأس، ولكن الحارس فالكوني تصدى ببراعة.

وعودة النهاية

مع انطلاق الشوط الثاني أجرى ميلان تبديلين بنزول سيرجينو ديست وجونيور ميسياس بدلا من ثيو هيرنانديز وأليكسيس سايليمايكرس.

وقلص رافاييل لياو الفارق في الدقيقة 58 من متابعة أسكنها شباك فالكوني.

فيما أرسل جيرو تمريرة الهدف الثاني إلى كالاباريا في الدقيقة 70، ليسددها الأخير بالرأس في الشباك.

وراجعت تقنية الفيديو هذا الهدف بسب الشك في وجود تسلل، ولكن في النهاية تم احتسابه.

وأجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان تبديلين في الدقيقة 86، بنزول سيمون اير وأستر فرانكس بدلا من بوبيجا وكالابريا.

النتيجة رفعت رصيد ميلان إلى 38 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط عن المتصدر نابولي.

فيما يحتل ليتشي الآن المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.