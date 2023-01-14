أكانجي: الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد مزحة

السبت، 14 يناير 2023 - 19:58

كتب : FilGoal

مانويل أكانجي - مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي

يرى مانويل أكانجي لاعب مانشستر سيتي إن الهدف الأول لمانشستر يونايتد في مرمى فريقه كان عبارة عن مزحة لإنه كان من المفترض ألا يحتسب حسب وجهة نظره.

وخسر مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل برونو فيرنانديز الهدف الأول مانشستر يونايتد بعد أن ترك له راشفورد الذي كان يقف في وضعية تسلل الكرة.

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وقال أكانجي عبر شبكة بي بي سي عقب المباراة: "بالنسبة لي الهدف الأول كان مزحة ولا يمكن احتسابه بتلك الطريقة".

وواصل "أنا أعرف أنه لم يلمس الكرة ولكنه ركض مسافة 30 مترا خلف الكرة لذلك فإنها حالة تسلل واضحة".

وتابع "الحكم حتى لم ينظر إلى الوضع وعندما تم شرح ذلك لنا في بداية العام اعتقدت أنها كانت تسلل بشكل واضح ولكنه لم يحتسب في النهاية".

الهزيمة أوقفت رصيد مانشستر سيتي عند النقطة الـ 39 في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بفارق 44 نقطة قبل أن يلعب الأخير ضم توتنام غدا.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 38 في المركز الثالث.

مانويل أكانجي مانشستر سيتي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز.
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