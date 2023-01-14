خسر فريقه بثلاثية.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول ضد برايتون

شارك محمد صلاح في هزيمة كبيرة لليفربول أمام برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك صلاح في المباراة بالكامل ولم يسجل أو يصنع برفقة فريقه خلال المباراة.

المشاركة كانت الـ 26 لصلاح مع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم نجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وجاءت أرقام صلاح في المباراة كالتالي:

لعب: 90 دقيقة.

التمريرات: 17/21 بنسبة دقة 81%.

صنع الفرص: 1.

التسديدات: 1 كانت خارج المرمى.

لمس الكرة: 39 مرة.

التمريرات نحو الثلث الأخير من الملعب: 3.

خسارة الاستحواذ: 3.

التغطيات: 5.

الثنائيات الأرضية: 1/5 بنسبة نجاح 20%.

الثنائيات الهوائية: ½ بنسبة نجاح 50%.

الفوز رفع رصيد برايتون للنقطة الـ 30 في المركز السابع ليتعدي ليفربول الذي هبط للمركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد تشيلسي على ملعب أنفيلد، بينما سيلعب برايتون ضد ليستر على ملعب كينج باور.