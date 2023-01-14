خسر فريقه بثلاثية.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول ضد برايتون

السبت، 14 يناير 2023 - 19:21

كتب : FilGoal

برايتون × ليفربول

شارك محمد صلاح في هزيمة كبيرة لليفربول أمام برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك صلاح في المباراة بالكامل ولم يسجل أو يصنع برفقة فريقه خلال المباراة.

المشاركة كانت الـ 26 لصلاح مع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم نجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 6 آخرين.

أخبار متعلقة:
مرتضى يوافق على رحيل أوباما.. ويتوجه للمحكمة الرياضية بسبب مروان عطية مباشر الدوري الإيطالي - ليتشي (2) - (0) ميلان.. عودة بتبديلين إلى المركز الثامن.. خسارة تاريخية لـ ليفربول ضد برايتون بثلاثية ولفرهامبتون يزيد أوجاع وست هام.. وصراع البقاء يشتعل بفوز ساوثامبتون

وجاءت أرقام صلاح في المباراة كالتالي:

لعب: 90 دقيقة.

التمريرات: 17/21 بنسبة دقة 81%.

صنع الفرص: 1.

التسديدات: 1 كانت خارج المرمى.

لمس الكرة: 39 مرة.

التمريرات نحو الثلث الأخير من الملعب: 3.

خسارة الاستحواذ: 3.

التغطيات: 5.

الثنائيات الأرضية: 1/5 بنسبة نجاح 20%.

الثنائيات الهوائية: ½ بنسبة نجاح 50%.

الفوز رفع رصيد برايتون للنقطة الـ 30 في المركز السابع ليتعدي ليفربول الذي هبط للمركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد تشيلسي على ملعب أنفيلد، بينما سيلعب برايتون ضد ليستر على ملعب كينج باور.

ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح
نرشح لكم
أكانجي: الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد مزحة هندرسون: هذا أسوأ أداء لنا تحت قيادة كلوب.. نفتقر للثقة ويجب أن نقلب الأوضاع كلوب: لا أتذكر مباراة لـ ليفربول أسوأ من لقاء برايتون.. وأشعر بالقلق بعد الهزيمة إلى المركز الثامن.. خسارة تاريخية لـ ليفربول ضد برايتون بثلاثية ولفرهامبتون يزيد أوجاع وست هام.. وصراع البقاء يشتعل بفوز ساوثامبتون جوارديولا: لا أهتم بتحقيق الدوري الإنجليزي.. وأنهينا فوقهم في الترتيب 6 مرات متتالية مطاردة أهداف الخصوم مستمرة.. شاختار يعلن قرب الاتفاق مع تشيلسي على انتقال مودريك راشفورد بعد إسقاط مانشستر سيتي: كل شيء ممكن
أخر الأخبار
كرة يد - أكبر فارق حتى الآن.. خسارة السعودية أمام فرنسا وفوز البرازيل والبرتغال 6 دقيقة | كرة يد
ليست المباراة الأفضل.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام باشاك شهير 30 دقيقة | المحترفون
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يهزم باشاك شهير في الدوري التركي 42 دقيقة | المحترفون
أكانجي: الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد مزحة 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هندرسون: هذا أسوأ أداء لنا تحت قيادة كلوب.. نفتقر للثقة ويجب أن نقلب الأوضاع ساعة | الدوري الإنجليزي
جيرونا يقلب النتيجة على إشبيلية ويقربه من مراكز الهبوط ساعة | الدوري الإسباني
كلوب: لا أتذكر مباراة لـ ليفربول أسوأ من لقاء برايتون.. وأشعر بالقلق بعد الهزيمة ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - سيدات الأهلي يفزن بالنسخة الأولى من كأس السوبر على حساب الصيد ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح