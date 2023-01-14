مرتضى يوافق على رحيل أوباما.. ويتوجه للمحكمة الرياضية بسبب مروان عطية

السبت، 14 يناير 2023 - 19:17

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

وافق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رحيل لاعبه يوسف أوباما إلى صفوف الحزم السعودي، مشيرا إلى أنه سيتوجه للمحكمة الرياضية بعد انتقال مروان عطية إلى الأهلي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناته في يوتيوب: "أريد أن أقول لأوباما أننا نحتاجك في الزمالك، وأي لاعب يرغب في الرحيل أحاول دائما أن أقنعه على الهواء بالاستمرار".

وأضاف "أوباما يشعر بأن ليس لديه دور مع الفريق لأن فيريرا لا يلعب بصانع ألعاب رغم حبه له".

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وواصل "لم أتحدث مع فيريرا مطلقا لكي يشرك أي لاعب، هدفي دائما أن أتركه يقوم بعمله كما يرى بعيدا عن وجهة نظري".

ومن جانبه قال أوباما: "أشكر كل من يدعمني في الفترة الأخيرة ولكن مصلحة الزمالك فوق كل شيء وفي الوقت الحالي مصلحة النادي أن أخرج لألعب ستة أشهر في مكان آخر وهذه رغبة فيريرا أيضا".

ووقع بعدها مرتضى منصور على الموافقة لرحيل أوباما إلى الحزم السعودي.

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وواصل مرتضى بعدها "مثلما قلت سابقا أن هدف أوباما (أمام بترو أتليتكو) سيكون هدف الفوز بالكونفدرالية، فإن هدف محمد عبد الغني أمام الداخلية سيكون مفتاح الفوز بلقب الدوري الموسم الحالي".

واستطرد عن مروان عطية "لدينا عقدا موقعا ورغبة من اللاعب وإذا تحدث أحد عن تفاوضنا مع اللاعب في وقت خطأ فمعنا مستند سنقدمه للمحكمة الدولية أن محمد مصيلحي هو من سمح لنا بالتفاوض و"الحق مبيزعلش حد".

وأتم "فيريرا لم يطلب ضم مروان عطية مطلقا".

وانتقل مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري بشكل رسمي إلى النادي الأهلي في 10 يناير.

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