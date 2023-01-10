في الجول يكشف التفاصيل المالية لصفقة مروان عطية.. وطريقة السداد

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 23:24

كتب : هاني العوضي

مروان عطية لاعب الأهلي

انتقل مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري بشكل رسمي إلى النادي الأهلي بعدما أعلن الأحمر ضمه منذ قليل.

وكما تم الإعلان عنه فإن مروان عطية انضم لصفوف الأهلي، مقابل مبلغ مالي يحصل عليه الاتحاد السكندري والثنائي محمد محمود وعمار حمدي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

مع وجود بند يسمع بتمديد إعارة الثنائي في الموسم المقبل.

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وأعلن الاتحاد السكندري أيضا عن وجود بند في بيع مروان عطية إلى الأهلي يتيح للنادي الأخضر الحصول على 15% من نسبة إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

وكشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن المبلغ المالي للصفقة يقترب من 25 مليون جنيه.

وعلم FilGoal.com أن الصفقة كلفت الأهلي 25 مليون جنيه.

وسدد الأهلي نصف المبلغ بشكل فوري لنادي الاتحاد السكندري.

على أن يتم تسديد باقي المبلغ على قسطين بواسطة شيكات مستحقة الدفع لنادي الاتحاد السكندري بعد عدة أشهر.

أما ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالصفقة يتحملها النادي الأهلي.

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