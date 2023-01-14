ولفرهامبتون يزيد أوجاع وست هام.. وصراع البقاء يشتعل بفوز ساوثامبتون

السبت، 14 يناير 2023 - 18:59

كتب : FilGoal

جيمس وارد براوس

حقق ولفرهامبتون الفوز على ضيفه وست هام يونايتد بهدف دون رد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى النقطة 17 في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 15 بالتساوي مع إيفرتون وساوثامبتون في قاع الجدول.

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وسجل هدف فوز ولفرهامبتون اللاعب بودنيس في الدقيقة 48 من المباراة.

وفي مباراة أخرى نجح ساوثامبتون في تحقيق فوزا غاليا خارج ملعبه على إيفرتون بهدفين مقابل هدف.

ليصل إلى النقطة 15 بالتساوي مع إيفرتون ووست هام في المراكز الثلاثة الأخيرة بالجدول.

وسجل ثنائية فوز ساوثامبتون اللاعب جيمس وارد براوس، بينما جاء هدف إيفرتون الوحيد عن طريق لاعب الوسط أونانا.

واستطاع نوتينجهام فورست تحقيق الفوز على ليستر سيتي بثنائية دون رد.

وقفز نوتينجهام إلى المركز الـ13 برصيد 20 نقطة، وتجمد رصيد ليستر عند النقطة 17 في المركز 14.

وسجل ثنائية فوز نوتينجهام اللاعب الشاب براين جونسون.

وست هام ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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