جوارديولا: لا أهتم بتحقيق الدوري الإنجليزي.. وأنهينا فوقهم في الترتيب 6 مرات متتالية

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أنه لا يهتم بتحقيق الدوري الإنجليزي من عدمه لأنه سبق وحقق في العديد من المرات.

وخسر مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا عبر شبكة بي بي سي عقب المباراة: "مبروك لمانشستر يونايتد وسيتفهم الناس مدى لطف مانشستر سيتي".

واستمر " لقد كانت مباراة رائعة وتحكمنا في تحولات راشفورد ولاعبيهم السريعين بشكل أفضل في الشوط الثاني".

وأضاف "كنا قريبين للغاية ولكن علينا التحسن عندما نستقبل الأهداف وأن نكون أكثر استقرارا والفارق بين الهدف الأول والثاني كان قريبا جدا".

وشدد "بشكل عام لا أشعر بأي ندم ولا يهمني إذا لم نتوج بكأس الرابطة أو الدوري الإنجليزي لقد فزنا بهم كثيرا لذلك لا مشكلة على الإطلاق ولكن سنحاول".

واستمر "هناك الكثير من النقاط التي يجب علينا أن نلعب من أجلها وعلينا أن نلعب بشكل أفضل في مثل ذلك النوع من المباريات وأن نعاني بشكل أكبر قليلا".

وتحدث جوارديولا عن هدف مانشستر يونايتد الأول قائلا: "راشفورد كان متسللا وبرونو لم يكن ولكن راشفورد شتت حارس المرمى والمدافعين، نحن نعرف أين نلعب والأمور تكون صعبة على الحكام في تلك الملاعب".

وأتم "لم يحدث شيء عقب المباراة، نحن نعرف كيف نتصرف وقد أنهينا فوقهم في الترتيب خمس أو ست مرات متتالية".

الهزيمة أوقفت رصيد مانشستر سيتي عند النقطة الـ 39 في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بفارق 44 نقطة قبل أن يلعب الأخير ضم توتنام غدا.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 38 في المركز الثالث.