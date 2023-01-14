جوارديولا: لا أهتم بتحقيق الدوري الإنجليزي.. وأنهينا فوقهم في الترتيب 6 مرات متتالية

السبت، 14 يناير 2023 - 18:30

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أنه لا يهتم بتحقيق الدوري الإنجليزي من عدمه لأنه سبق وحقق في العديد من المرات.

وخسر مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا عبر شبكة بي بي سي عقب المباراة: "مبروك لمانشستر يونايتد وسيتفهم الناس مدى لطف مانشستر سيتي".

أخبار متعلقة:
عقوبات على الأهلي والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والمصري.. ولتأخير تشكيل فيوتشر مباشر الدوري التركي - طرابزون سبور (1) - (0) باشاك شهير.. جوووول أول راشفورد بعد إسقاط مانشستر سيتي: كل شيء ممكن مران الزمالك - مشاركة نداي.. وفقرة خاصة لركلات الجزاء قبل مواجهة بيراميدز

واستمر " لقد كانت مباراة رائعة وتحكمنا في تحولات راشفورد ولاعبيهم السريعين بشكل أفضل في الشوط الثاني".

وأضاف "كنا قريبين للغاية ولكن علينا التحسن عندما نستقبل الأهداف وأن نكون أكثر استقرارا والفارق بين الهدف الأول والثاني كان قريبا جدا".

وشدد "بشكل عام لا أشعر بأي ندم ولا يهمني إذا لم نتوج بكأس الرابطة أو الدوري الإنجليزي لقد فزنا بهم كثيرا لذلك لا مشكلة على الإطلاق ولكن سنحاول".

واستمر "هناك الكثير من النقاط التي يجب علينا أن نلعب من أجلها وعلينا أن نلعب بشكل أفضل في مثل ذلك النوع من المباريات وأن نعاني بشكل أكبر قليلا".

وتحدث جوارديولا عن هدف مانشستر يونايتد الأول قائلا: "راشفورد كان متسللا وبرونو لم يكن ولكن راشفورد شتت حارس المرمى والمدافعين، نحن نعرف أين نلعب والأمور تكون صعبة على الحكام في تلك الملاعب".

وأتم "لم يحدث شيء عقب المباراة، نحن نعرف كيف نتصرف وقد أنهينا فوقهم في الترتيب خمس أو ست مرات متتالية".

الهزيمة أوقفت رصيد مانشستر سيتي عند النقطة الـ 39 في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بفارق 44 نقطة قبل أن يلعب الأخير ضم توتنام غدا.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 38 في المركز الثالث.

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
مطاردة أهداف الخصوم مستمرة.. سكاي: تشيلسي يحاول خطف مودريك من أرسنال راشفورد بعد إسقاط مانشستر سيتي: كل شيء ممكن تين هاج: مانشستر يسير في الطريق الصحيح.. والقانون يؤكد صحة هدف برونو برونو: نبدو كفريق الآن.. أحيانا كان كل منا يلعب لنفسه مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (3)-(0) ليفربول.. جووول الثااالث خطفوهم في 4 دقائق.. يونايتد يقلب الطاولة على سيتي وينتصر في دربي مانشستر تشكيل ليفربول - جاكبو وصلاح يقودان الهجوم في غياب نونيز بسبب تهديدات على سلامتهم.. إدارة إيفرتون تعلن عدم حضورها لمواجهة ساوثامبتون
أخر الأخبار
محامي السعيد لـ في الجول: قرارات الحجز على الأرصدة أصبح باطلا.. وسنواصل مقاضاة الأهلي 8 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: لا أهتم بتحقيق الدوري الإنجليزي.. وأنهينا فوقهم في الترتيب 6 مرات متتالية 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مطاردة أهداف الخصوم مستمرة.. سكاي: تشيلسي يحاول خطف مودريك من أرسنال 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عقوبات على القطبين وبيراميدز وثنائي القناة.. ولتأخير تشكيل فيوتشر 22 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري التركي - طرابزون سبور (1) - (0) باشاك شهير.. جوووول أول 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
راشفورد بعد إسقاط مانشستر سيتي: كل شيء ممكن 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - مشاركة نداي.. وفقرة خاصة لركلات الجزاء قبل مواجهة بيراميدز 44 دقيقة | الكرة المصرية
بنزيمة: لم أتهرب من اللعب قبل كأس العالم.. وأتمنى رؤية رونالدو في الملعب 56 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح