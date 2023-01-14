مطاردة أهداف الخصوم مستمرة.. شاختار يعلن قرب الاتفاق مع تشيلسي على انتقال مودريك

السبت، 14 يناير 2023 - 18:29

كتب : FilGoal

مودريك

أعلن نادي شاختار الأوكراني عن قرب اتفاقه مع تشيلسي على انتقال لاعبه ميخايلو مودريك.

وقال نادي شاختار عبر صفحاته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي: "ناقش رئيس نادي شاختار والمالك المشارك لتشيلسي انتقال ميخايلو مودريك إلى نادي تشيلسي اليوم".

وأضاف "الأطراف على وشك الاتفاق على انتقال اللاعب إلى النادي".

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وكشف فابريزيو رومانو في وقت سابق أن تشيلسي حسم انتقال الأوكراني ميخايلو مودريك، رغم محاولات أرسنال في الفترة الأخيرة الحصول على خدمات اللاعب.

وبحسب رومانو، فإن ممثلي تشيلسي في بولندا توصلوا لاتفاق مع نادي شاختار على انتقال مودريك مقابل 100 مليون يورو (70 مليون يورو ثابتة مع 30 مليون كمتغيرات).

على الجانب الآخر، كشف ديفيد أورنستين صحفي ذا أثليتك أن تشيلسي اتفق بالفعل مع اللاعب على البنود الشخصية لينتقل مقابل سبع سنوات.

ابن الـ22 عاما سجل عشرة أهداف وصنع ثمانية في 18 مباراة مع شختار هذا الموسم، وفاز بجائزة لاعب العام في النادي الأوكراني.

ويتواجد أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة قبل مواجهة توتنام غدا.

بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

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