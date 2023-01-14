مطاردة أهداف الخصوم مستمرة.. سكاي: تشيلسي يحاول خطف مودريك من أرسنال

يحاول نادي تشيلسي خطف الأوكراني ميخايلو مودريك لاعب شختار دونستيك، حسب تأكيدات فابريزيو رومانو.

وبحسب رومانو، فإن ممثلي تشيلسي في بولندا لمحاولة الوصول لاتفاق مع شختار على انتقال مودريك.

ويعد العرض الرسمي من تشيلسي جاهزا بقيمة قريبة من 100 مليون يورو.

وشدد رومانو على أن موقف مودريك سيكون حاسما الآن في مصير الصفقة.

وتتواصل مفاوضات أرسنال مع شاختار بعد أن قدم عرضا ثالثا من أجل مودريك.

ابن الـ22 عاما سجل عشرة أهداف وصنع ثمانية في 18 مباراة مع شختار هذا الموسم، وفاز بجائزة لاعب العام في النادي الأوكراني.

🧡 #Shakhtar Player of the Year in 2022! 🔝 🏆 Mykhailo Mudryk’s award ⚒ pic.twitter.com/sKKmi418wy — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023

وكشف رومانو في وقت سابق، أن عرض أرسنال الثالث وصل إلى 95 مليون يورو بواقع 70 مليون يورو بشكل أساسي مع 25 كمتغيرات.

ولم يفصل الوقت بين العرضين الثاني والثالث 24 ساعة بعد، وحسبما أشار فابريزو فإن الطرفان اقتربوا من الاتفاق أكثر من أي وقت سابق.

وكان عرض أرسنال الأول بحسب التقارير حوالي 35 مليون يورو مع إمكانية رفعه لـ 45 مليون يورو.

وأفادت آنذاك التقارير أن شاختار لا يريد التخلي عن خدمات المهاجم الأوكراني بمبلغ قل عن 85 مليون يورو.