راشفورد بعد إسقاط مانشستر سيتي: كل شيء ممكن

جوارديولا: لا أهتم بتحقيق الدوري الإنجليزي.. وأنهينا فوقهم في الترتيب 6 مرات متتالية

مطاردة أهداف الخصوم مستمرة.. سكاي: تشيلسي يحاول خطف مودريك من أرسنال

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